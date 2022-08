Resultado di kampionato MCB CSB

Den un tremendo wega Souax ta gana di Pichingolo ku skore di 2-0

Den e wega J’Dah Girogorie a tira 11 ponche riba e bateadónan di Pichingolo

Souax 2 kareda 5 hit 1 eror

Picher ganador: J’Dah Girigorie

Mihó bate : MWh Thomson 2-2

Pichingolo 0 kareda 1 hit 0 eror

Picher perdedor: Melany Arias Castro

Mihó bate : Abigail Daal 3-1

The Fighting Team ta gana Fenix 5 pa 3

The Fighting Team : 5 kareda 2 hit 2 eror

Picher ganador : Lee-ann Graanberg

Mihó bate : Sharon Rose Delanoy 1-1

Fenix : 3 kareda 4 hit 6 eror

Picher perdedor : Elianne Kock

Mihó bate : Joanni Benita 2-1

Fenix ta gana Treasure 6 pa 2

Fenix : 6 kareda 5 hit 4 eror

Picher ganador : Yetsely Helmijr

Mihó bate :Loeyendra Valentiijn 2-2

Treasure : 2 kareda 5 hit 3 eror

Picher pèrdèdó Dianara Pieternella

Mihó bate : Mishantely Seferina 2-1

Den klase A :

Rising Trotters ta imponé riba Liberty ku skore di 5 pa 4

Rising Trotters 5 kareda 1 hit 2 eror

Picher ganador : Jaqueline Sophia

Mihó bate: Philes Girigorie 2-1

Liberty : 4 kareda 8 hit 4 eror

Picher perdedor : Stephmary Smith

Mihó bate: Tanushi Delando 3-2

Soto ta gana di Pichigolo klase A ku skore do 9 pa 7

Soto 9 kareda 5 hit 3 hit

Picher ganador Sudaishely Hooi

Mihó bate : Sudaishely Hooi 2-2

Pichingolo 7 kareda 4 hit 3 eror

Picher perdedor : Taynise Prince

Mihó bate : Thaima Maximiliana 1-1

Souax klase A ta gana Sta Rosa klase A ku skore di 8 pa 0

Souax 8 kareda 3 hit 0 eror

Picher ganador : Ashanty Alexandre

Mihó bate: Gabriela Verkerk 1-1

Sta Rosa Angels : 0 kareda 0 hit 2 eror

Picher perdedor Magenta Bernadina

E siguiente wega di kampionato MCB CSB lo ta djamars 19:30 hr na Sam

Bunting Ballpark.

19:30 hrs Soto vs Liberty klase A

21:30 hrs The Fighting Team vs Souax AA

Edward Martis