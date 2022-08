Afscheidsbezoek van Gouverneur Holiday aan het Hof

WILLEMSTAD – Op dinsdag 23 augustus 2022 heeft de Gouverneur van Sint-Maarten, dhr.

Eugene Holiday, een afscheidsbezoek gebracht aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij

gaat namelijk in oktober aanstaande met pensioen. Tijdens het bezoek hebben rechters Verheijen

en Van Lieshout en de President van het Hof tezamen met de Gouverneur van gedachten

gewisseld over verschillende actuele thema’s betreffende het justitiële keten van Sint Maarten.

Het Hof is de Gouverneur zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij heeft geleverd bij het

onderhouden en consolideren van de goede samenwerking tussen Sint Maarten en het Hof. Dhr.

Eugene Holiday (Philipsburg, 14 december 1962) is sinds 10 oktober 2010 de eerste gouverneur

van Sint Maarten.

Foto 1: van links naar rechts: Mevr. Mieke Kalter (Directeur Kabinet Gouverneur Sint Maarten), dhr.

Mauritsz de Kort (President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie), dhr. Eugene Holiday

(Gouverneur van Sint Maarten), mevr. Selma Verheijen (Strafrechter bij het Gemeenschappelijk Hof van

Justitie), dhr. Stephan van Lieshout (Strafrechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie).

Foto 2: Dhr. Mauritsz de Kort (President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie) biedt een geschenk

aan dhr. Eugene Holiday (Gouverneur van Sint Maarten). Het betreft een kleurrijke prent van het Stadhuis

in Punda.

