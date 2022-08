“Certified Legaslative Lawyer”

Willemstad, 25 augustus 2022

In het afgelopen academisch jaar zijn 15 deelnemers van de overheid van Curaçao,

Aruba en Sint Maarten geslaagd voor de opleiding “Certified Legislative Lawyer’’ aan de

Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC).

Aanstaande vrijdag 26 augustus om 15.00 uur zullen zij in het bijzijn van de MinisterPresident Gilmar Pisas en Minister Ornelio Martina vergezeld door andere ambtenaren,

hun diploma in ontvangst nemen.

De opleiding tot “Certified Legislative Lawyer’’ valt onder het Caribbean Center for

Legislation en staat onder leiding van prof. mr. Sjoerd Zijlstra en prof. dr. Flora

Goudappel, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UoC. Dit is het

tweede succesvolle jaar dat het Caribbean Center for Legislation wetgevingsjuristen

aflevert.

De opleiding is belangrijk voor de Caribische landen binnen het Koninkrijk, omdat er

een grote vraag is naar wetgevingsjuristen.

De University of Curaçao is trots om deze wetgevingsjuristen af te leveren en wenst

hun verder succes in hun carrière.

