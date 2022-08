BAN BARTEL DIL KU VENEZUELA

Pa varios luna of anja nos ta yora ku venezuela debe nos tantu sen. Pero no ta nos so. Embargo ku tin riba e pais a pone ku nan a kai atras ku tur loke ta pagonan ku mester wordu hasi. Kiermen ku nos no ta esepshon. Pesei nos mester pensa den direkshon di tuma material enbes di para riba sen, pasombra lo bira difisil i asta imposibel pa por risibi e kantidat di milliones di dolarnan aki.

Venezuela tin di nos sen di Inselair, DAE i R.D.K, kontratistanan, trahadornan di pedevesa etc. Esakinan ta esnan ku ami ta korda. Di lokenan ku nos a tuma over for di prensa, ma saka afo ku ta papia di riba 800 million dolar. Korsou tin problema ku diferente material ku nos mester. Entre otro nos lo por dil ku venezuela pa nos risibi sement, eternit, palu, kosnan di koriente, kosnan di WC, mosaiko, kashina kushina, bentana, porta, kozijn etc. Esakinan nos ta traha kas pa pueblo kune. Minister Cooper ta papia tur dia ku no tin sen pa asfalt, awel ata chens aki pa nos dil ku bisinja i risibi asfalt. Laga druk boekinan di skol ku nos mester pa nos skolnan. Unifornan pa Polis, Skol i empleadonan di gobiernu. Den deporte loke ta sali basta plaka ta casalon. Awel esaki tambe nos lo por hinka den e dil. Tuma konsumo pa traha pakete pa esnan den nesesidat. Specialmente fruta ku e pueblo aki ta yora pe tur dia. Asta outo nos lo por hinka den e bartel aki. Pais venezuela ta riku na tur kos ku nos mester. Esakinan ta dijs algun kos ku nos mester urgentemente. Gobiernu traha un delegashon ku ta papia ku venezuela tokante di e dil aki. Bo tin Angelo Meyer, Errol Cova, Gerald Remilia ku a mustra den pasado ku nan ta hopi bon mes ku e gobiernu venesolano. Lanta for di sonjo rumannan. Ami ta konvensi ku nos por. Drenta un areglo di pago parti den un kantidat di anja. Despues ku ta kla papia ku esnan ku no ke pa nos dil ku venezuela ku ta Hulanda i Merka. Korsou tin sen, pero mester kuminsa move pa asina por duna alivio na e pueblo. Sinta grita, bai radio ku na porta snack duna komentario no ta yuda. Ban pa bai rumannan. Ta tempo pa nos bira wak kon ta resolve kosnan i stop di pensa riba e sen pa hasi kos. KON NO POR, NOS TUR SA, BAN PA KON SI POR.

Johnny Isabella