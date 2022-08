SEREMONIA  APERTURA  XX  KAMPIONATO LIGA  DI  T-BÒL SYLVIO  “CASCA”  LEONORA  

LIGA T-BÒL SYLVIO “CASCA” LEONORA

Silvio Mathias Leonora a nasé na Kòrsou dia 24 febrüari 1931 bou di signo di Piscis i a fayesé 24 mart 2006 na e bunita edat di 75 aña. Sylvio ta konosí pa tur hende komo “Casca” of “Cascarita”.

“Casca” a kuminsá aktua ofisialmente komo èmpayer den segundo mitar di aña 50 na un edat relativamente hóben i a èmpayá beisbòl i sòftbòl na tur nivel pa mas ku 45 aña sin interupshon. Práktikamente no tin liga di beisbòl, ni sòftbòl organisá ku “Casca” no a yega di èmpayá den dje! Djis pa nòmbra algun: Liga Wimpiri, Liga Vruminga, Little League beisbòl i sòftbòl, Liga hubenil di beisbòl i sòftbòl, beisbòl i sòftbòl eskolar, sòftbòl di CSB maskulino i femenino den Klase AA,A,B i C, tambe Liga Stimulans i Klase AA i A di Febeko i asina nos por sigui.

“Casca” no a èmpaya na Kòrsou só, pero rònt mundu, na nos isla rumannan Aruba i St. Maarten, na práktikamente tur país Latinoamérikano, varios siudat Merikano, tambe algun país na Europa i hasta na Hapon. Ademas “Casca” ta un di e poko èmpayernan yu di Kòrsou ku a optené su karnèt komo èmpayer internashonal di ISF ku ta e Federashon Internashonal di Sòftbòl.

Pero “Casca” su amor semper tabata pa èmpayá deporte di mucha. Apesar di tur kos, semper “Casca” a sigui koperá ku beisbòl Little League i hubenil i na inisio di Curaçao Little League Sòftbòl, apesar ku ya “Casca” tabatin e edat respetá di 70 aña, tòg “Casca” sin basilá a forma parti di e promé kuerpo di èmpayer di e liga.

Ta pesei na inisio di e promé kampionato di T-Bòl di sòftbòl femenino na aña 2002, direktiva di Curaçao Little League Sòftbòl unánimamente a disidí di duna honor i rekonosementu na e gran kabayero i popular èmpayer aki nombrando e promé liga di sòftbòl T-Bòl:

LIGA DI T-BÒL SYLVIO “CASCA” LEONORA

Djabièrnè 26 di Ougùstùs 2022

05:15 pm Pa mas tardá tur mucha mester ta presente na Buena Vista

Bòlpark

05:20 Tur mucha ta reuní den huki pafó banda di rightfield

05:25 Desfile di ekiponan riba tono di brasbènt den e siguiente orden:

Brasbènt

Brievengat

Buena vista

Domi

Souax

Suffisant

Sta. Rosa.

Selekshon di Junior League

Selekshon di Senior League

05:30 Ekiponan ta drenta Buena Vista Bòlpark na entrada di rightfield

Bini direkshon di primera base kana ku e medio luna bin pafó di liña liña di foul leftfield, pasa tras di homeplate bai 1a base:

– brasbènt ta stashoná djis despues di dugout di 1a base i sigui

toka, mientras:

– tur ekipo ta drenta na 1a base direkshon 2a base riba tono dje

brasbènt:

a)Brievengat , Buena vista i Domi ta stashoná entre 3a i 2a – 1ª base;

b) Souax ,Sta. Rosa i Buena Vista ta stashoná entre 2ª i 1ª base;

c ) Selekshon di Junior ta stashona home pa primera i Selekshon di Senior di home pa tersera

– brasbènt ta stòp di toka

05:40 MC ta yama e presentenan bon bini i ta pidi e invitadonan pa subi

tereno i stashoná alrededor di pitching plate:

Minister di enseñansa,siensia kultura i deporte Sr.van Heydoorn

– Presidente di CLLS Sra. Shianitza Manuela

– Presidente di CSB Sr. Edward “Chu” Martis

– Representante(nan) “Casca” Leonora ……………………………………………

– Represantenan di famia Willems, Hooi, Paulo i Lourens

– Sponser representante di Vanddis i Sr. Ruisandro Cijntje

– Presidente Liga T Bòl S. “Casca” Leonora Sr. Ralph Pereira

05:45 – MC ta pidi e presentenan pa lanta para, kita pèchi pa duna

honor i rèspèt na nos dushi Himno di Kòrsou

05:50 – Pa duna honor n’e persona na kende liga ta hiba su nòmber MC

ta lesa un kuríkulo kòrtiku di Sylvio “Casca” Leonora

– Na final e ta pidi un fuerte aplauso pa “Casca”

05:55 – Diskurso kòrtiku di Minister Sr. Van Heydoorn

– Diskurso Presidente Liga “Casca” Leonora Sr. Pereira (2min)

06:05 – Ekiponan ta saka lòt

– Sr. Presidente ta anunsiá e wega inaugural, No 1 vs No 2

i e di dos wega No 3 vs No 4 i tambe weganan di mayan

djasabra 27 di augùstùs

06:10 Seremonia di Promé lansamentu –

– Pitchernan representante Leonora, Willems ,Hooi,

Paulo i Lourens

– Kècher – .minister pa deporte van Heydoorn

– Batidó – presidente di CLLS

– Umpayer – presidente di CSB

06:15 Retiro invitadonan

Retiro ekiponan riba tono di brasbènt:

ekiponan ta sali di 3a base, pasa dilanti tribuna, tras di home-

plate i kana banda di liña di foul bai rightfield bai sali for di tereno n’e entrada den rightfield

mientras ekiponan ta baha di tereno MC ta gradisi invitadonan i personanan ku ta hasi e kampionato posibel:

06:20 Ekipo # 1 i # 2 ta prepará p’e promé wega

06:30 Pleibòl

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o