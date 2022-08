Marylou Felida ta djòin MPB

MPB ta sigui krea lidernan nobo i ta informa ku Marylou Felida ta forma parti di e famia di MPB i ta kanando e trayekto pa forma parti di e lista di MPB pa elekshon di Konseho Insular 15 di mart 2023. Na e momentonan aki Marylou ta miembro di MPB su ‘Komishon di Formashon’ ku ta organisando diferente ‘training’ pa yuda forma lidernan nobo.

Ken ta Marylou Felida?

Marylou su tata (qed) a nase na Boneiru i su mama (qed) ta di Kòrsou.

Marylou a nase na Kòrsou pero ta biba na Boneiru i ta traha komo konsehero den e departamentu di Rekurso Humano na Fundashon Mariadal. Promé ku esaki e tabata traha na St. Elisabeth Hospital pa 16 aña den e departamentu di Rekurso Humano. Banda di su funshon diario e ta un entrenadó boluntario di natashon pa mas ku 7 aña. Den esaki hasiendo uso di su eksperensia, komo ku e mes a hasi e deporte di natashon pa mas ku 15 aña i alabes komo entrenadó e ta hasi uso di su abilidatnan pa coach i motivá loke ta bini dilanti den su área profeshonal di rekurso humano.

Dikon Marylou a drenta arena polítiko?

Marylou ta un persona aktivo ku ta gusta skucha, konsehá i yuda hende. E tabata un temporada aktivo den JCI organisando diferente proyekto pa pueblo for di e hóben te na e persona mas avansá. Tambe e ta aktivo den e fundashon Avanti ku ta aktivo den e bario di Antriol. E tipo di fundashonnan aki ta hopi bon pa yuda i tende e preokupashonnan ku ta biba serka habitantenan den su mes bario.

Trahando den bario e interes a lanta pa yuda riba un eskala mas grandi, esta traha pa yuda tur bario di Boneiru. Pa e motibu akí Marylou a djòin polítika. Promé lesando e programanan di akshon di partidonan na Boneiru sakando e konklushon ku ta MPB ta e partido ku por sigui trese kambio i sigui krea un mihó kalidat di bida pa e pueblo di Boneiru.

