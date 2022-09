E tim di Digicel+ a sali kaya i públiko a eksperensiá e spitnan haltu i sólido

WILLEMSTAD: E tim di Digicel+ a pasa ratunan kontentu ku klientenan den diferente bario na Kòrsou introdusiendo internèt fiber ku spitnan di 200, 400, i te asta 600 Mbps, kuminsando na apénas 130 florin pa luna. Resientemente habitantenan di Brievengat, Mundo Nobo i Charo a risibi un sorpresa refreskante serka e tim di Digicel+ ofresiendo un trit di eiskrim pa baha kalor. CEO di Digicel pa ABC, Roeland van der Hoeven a haña e inisiativa, unu alentador na unda ku a brinda oportunidat di interakshon ku kliente, kombersando riba servisionan di Digicel +, i kontestando pregunta. “Nos tim a pasa un ratu masha ameno, i a pèrkurá pa un sonrisa riba kara di e habitantenan, grandi i chikí”.

Djasabra dia 20 di ougùstùs a tuma lugá un FIFA Gaming Tournament masha eksitante, 3 ora di adrenalina kontinuo. E torneo ku a tuma lugá na Esperamos Supermarket a konta ku kolaborashon di e streanan lokal di e-sports, Fuego! E hungadónan a eksperensia e spit sólido di internèt fiber i tèst nan habilidatnan den ‘gaming’. Tur hungadó a keda impreshoná i a hinka nan mes kompletamente den e wega, eksperensiando un spit konsistente sin interupshon algun. Na mes momentu publiko tambe por a tèst e spit haltu di internèt fiber ku Digicel+ ta ofresé. Sr. van der Hoeven a agregá,”Nos ta kumpli ku nos promesa. Awe nos a sali kaya pa promové nos internèt fiber, ku spit haltu i konfiabel. E ta great pa mira tur ‘gamer’ entusiasmá ku e konekshon. Ku Digicel+ bo ta haña loke bo ta paga pe”.

‘Fiber te den bo kas’

Digicel+ fiber ya ta optenibel den Brievengat, Jongbloed, Mahaai, Van Engelen, Toni Kunchi, Dominguito, Janwe, Koraalspecht, Kwartje, Mundu Nobo i Charo. Pronto Digicel+ lo ta optenibel den mas bario. Suskripshon na internèt fiber Digicel +, no ta rekerí depósito, i e instalashon ta grátis!

Gana un Lèptòp pa Back To School!

Klientenan ku suskribí pa e servisio di internèt fibra óptiko di Digicel+ promé ku dia 15 di sèptèmber,2022 próksimo tin chèns di gana un lèptòp. Pa mas informashon riba servisionan di Digicel+ i kon Abo tambe por disfrutá di e spitnan inigualabel por yama 840-9999 òf 840-333.

Digicel+ Introduces Fiber Internet with End-of-Summer Fun!

The Digicel+ team had a blast meeting customers in various neighborhoods in Curaçao to introduce fiber internet with speeds of 200, 400, and 600 Mpbs to their area with packages starting at ANG130.

On Saturday, August 13, and August 27th, a refreshing surprise came to the residents of Brievengat, Mundu Nobo en Charo, with a team of Digicel+ offering free ice cream to cool off in the summer heat. Digicel’s CEO ABC, Roeland van der Hoeven felt the initiative was a “very welcome treat and gave us a chance to engage in conversations with the residents to answer questions about our fiber services. Our team had a wonderful time, as it was about bringing smiles to the faces of the residents, big or small.”

Saturday, August 20, an engaging and exciting three-hour FIFA gaming tournament was held at the Esperamos Supermarket in collaboration with local e-sports stars of the Fuego team. Players could experience Digicel+’s high-speed internet first-hand and test their skills against the veterans. The gamers were thrilled to fully immerse themselves in the gaming experience with no service interruptions. At the same time, other customers could also give the high-speed internet a test run at a testing device.

Mr. van der Hoeven added, “We deliver on our promises. Today we are promoting our extremely reliable high-speed fiber internet, and it is great to see the gamers excited about the connection. With Digicel+, you get what you pay for”.

Digicel+ fiber internet is already available in Jongbloed, Mahaai, Van Engelen, Toni Kunchi, Dominguito, Janwe, Koraalspecht, Kwartje, Mundu Nobo, and Charo, and shortly coverage in more neighborhoods will be added. Signing up for Digicel+ fiber internet requires no deposit, and installation is free.

Take advantage of the Digicel+ Back to School campaign! Customers who apply for a fiber internet package between now and September 15th, 2022, are eligible to win a new laptop. Either for work or pleasure, Digicel+ gives you the speed that you pay for!

Eind-van-de-zomer-fun met glasvezelinternet van Digicel+

Het team van Digicel+ heeft vele klanten ontmoet in verschillende buurten op Curaçao. Ze introduceerden het nieuwe glasvezelinternet met snelheden van 200, 400 en 600 Mpbs dat nu al beschikbaar op veel locaties, met pakketten vanaf ANG130.

Op zaterdag 13 en 27 augustus, heeft het team van Digicel+ de bewoners van Brievengat, Mundo Nobo en Charo verrast met gratis ijsjes om af te koelen in de zomerse hitte. Digicel’s CEO ABC, Roeland van der Hoeven vond dit initiatief een “zeer welkome traktatie en het gaf ons de kans om in gesprek te gaan met de bewoners om vragen over onze glasvezeldiensten te beantwoorden. Ons team had een geweldige tijd, want we hebben een glimlach op de gezichten van de bewoners, jong en oud, kunnen brengen!”

Zaterdag 20 augustus is in Esperamos Supermarkt een boeiend en spannend drie uur durend FIFA-gaming-toernooi gehouden in samenwerking met lokale e-sportsterren van het Fuego-team. Spelers konden het supersnelle internet van Digicel+ uit de eerste hand ervaren en hun vaardigheden testen tegen de veteranen. De gamers waren enthousiast om zich volledig in de game-ervaring te storten, met volledige betrouwbaarheid van de internetservice. Tegelijkertijd testten andere klanten het snelle Digicel+ internet op een testapparaat.

Roeland van der Hoeven voegt toe: “We komen onze beloften na. We promoten we ons uiterst betrouwbare high-speed glasvezelinternet graag, en het is geweldig om te zien dat de gamers enthousiast zijn over de verbinding. Met Digicel+ krijgt u waar u voor betaalt”.

Digicel+ glasvezelinternet is inmiddels al beschikbaar in de wijken Jongbloed, Mahaai, Van Engelen, Toni Kunchi, Dominguito, Janwe, Koraalspecht, Kwartje, Mundu Nobo en Charo, en binnenkort wordt de dekking uitgebreid naar veel meer wijken. Aanmelden voor Digicel+ glasvezel internet vereist geen aanbetaling en installatie is gratis.

Profiteer van de Digicel+ Back to School-campagne! Klanten die voor 15 september 2022 een glasvezel-internetpakket aanvragen, maken kans op een nieuwe laptop. Zowel voor werk of plezier, Digicel+ geeft u de snelheid waar u voor betaalt!