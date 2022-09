Minister Dangui Oduber

Innovacion den Gobierno ta sigui! SVb a lansa MiPensioen App!

ORANJESTAD – Minister di Salud Publico sr. Dangui Oduber ta contento di por anuncia cu e Banco Social di aseguradonan esta SVb a lansa un App pa nos pensionadonan. E portal di MiPensioen tabata disponibel caba desde aña 2019, na aña 2020 SVb a digitalisa henter nan proceso, awor den tempo corto ta lansa e tremendo App pa telefon mobil cu yama MiPensioen.

E mandatario a splica cu su vision ta pa brinda un servicio moderno na tur e aseguradonan por medio di innovacion y tecnologia. Cu e App aki SVb lo funciona na un manera mas eficiente treciendo aun mas tranparencia pa nos pensionadonan. SVb tin e deber pa administra e fondonan di e pensioen di biehes (Algemene Ouderdomsverzekering of AOV) adecuadamente y cu confiabilidad, pa mantene e fondonan financieramente sostenibel.

Minister Oduber a menciona cu segun e cifranan ricibi for di SVb, esakinan ta indica cu nos grandinan ta uza e portal di MiPensioen. Segun e cifranan na aña 2021 tabata tin 1054 persona cu a pidi pensioen di biehes di cual 922 a uza e portal pa haci esaki. Na aña 2022 (te cu augustus) 630 persona a pidi pa e pensioen y 609 a haci uzo di e portal. Esakinan ta indicadornan cu ta ilustra cu nos grandinan mas y mas ta uza tecnologia, por mira esaki tambe den graficanan segun e mandatario.

Danki na tecnologia y innovacion SVb por a yuda personanan cu ta biba den exterior pa keda cobra nan pensioen. Na 2021 SVb a yuda 543 persona via video calling, asina nan a prueba nan mes cu nan ta na bida, pa nan por keda cobra nan pensioen.

Minister Oduber ta informa cu e MiPensioen app ta bay haci posibel pa e asegurado wak su entradanan, tambe e por su jaaropgaaf y download esaki pa impuesto, tur esaki den bo planti man. Te cu awor esakinan bo por haci, pero e idea ta pa sigui expande e app pa e por tin mas uzo den futuro.

E pensionado por registra via website of download e app di biaha. Locual mester ta un email address y bo code di AOV. Via e website of via e app e pensionado lo wordo splica stap pa stap con tur cos ta traha.

E mandatario ta felicita e director di SVb sr. Edwin Jacobs y henter e team cu a traha duro pa haci e app MiPensioen un realidad. Minister Dangui Oduber ta contento di con e vision di SVb ta bayendo, tur cos ta canando segun plan. E mandatario a trece dilanti cu e innovacion di e app sigur lo trece un mehoracion den e servicio cu SVb ta duna y alaves lo facilita nos pesionadonan.