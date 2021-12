CBCS a inisiá un investigashon di e impakto riba ekonomia

Oumento di salario mínimo ta un asuntu ku ta eksigí koutela

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Inflashon a registrá un subida fuerte na tur dos pais di e union

monetario di Kòrsou i Sint Maarten, komo resultado di un oumento rápido den preis internashonal di

krudo i materia prima no petrolero. Loke a impulsá e oumento den preis di materia prima no petrolero tabata, entre otro, trastorno di kadena di suministro i un subida drástiko di gastu di transporte durante e pandemia di COVID-19. Asina Presidente di Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Richard Doornbosch, ta splika den CBCS su di dos Boletin Trimestral pa 2021. Mirando ku tur dos pais ta dependé fuertemente di importashon, inflashon na Kòrsou i na Sint Maarten ta pa gran parti importá. Pues, e oumento di preis internashonal di materia prima ta keda reflehá den e preisnan lokal i esei ta redusí poder di kompra lokal. Tabatin un oumento fuerte den e preisnan promedio pa konsumidó, di aproksimadamente 3,9% na Kòrsou i 4,0% na Sint Maarten. Esnan mas afektá ta e famianan di ménos entrada, ya ku un parti supstansial di nan entrada ta bai na kuminda. ‘Pues, un pregunta ku por lanta ta si, bou di un situashon asin’akí, no mester sikiera ahustá salario mínimo na inflashon’, Doornbosch ta bisa.

‘Esnan ku ta boga pa un sistema di salario mínimo ta argumentá ku un sistema asina ta hunga un papel importante den redistribushon di rikesa, ya ku e ta garantisá ku un trahadó por tin un nivel di bida básiko. Fuera di esei, salario mínimo ta redusí pobresa i ta protegé e trahadó kontra mal pago. Na nan turno, esnan ku ta kontra salario mínimo ta argumentá ku e ta krea mas desempleo i p’esei mes tambe mas pobresa, i ku ademas e por ta malu pa komèrsio’, Doornbosch ta splika. A base di teoria ekonómiko, por bini ku argumento pa apoyá tantu esnan pro komo esnan kontra un sistema di salario mínimo. Te asina leu, mayoria di e literatura disponibel riba impakto di salario mínimo ta dirigí riba e ekonomianan avansá i no ta dediká masha atenshon na e efekto ku un sistema di salario mínimo por tin riba un ekonomia chikitu i den desaroyo manera di Kòrsou i Sint Maarten. ‘Pa e motibu ei, CBCS a inisiá un proyekto di investigashon ku e meta di kuantifiká e efekto ekonómiko di e sistema di salario mínimo na Kòrsou’, Doornbosch ta deklará.1

1 Debí na falta di dato tokante ekonomia di Sint Maarten, e investigashon akí lo start ku Kòrsou so.

‘Sin embargo, e investigashonnan disponibel riba impakto di sistema di salario mínimo ta indiká ku

salario mínimo no tin efekto solamente riba empleo di e trahadónan, sino tambe riba e suèldu ku nan ta risibí, formashon ku nan ta risibí na trabou, preis di produkto i servisio, distribushon di entrada i nivel di bienestar’, Doornbosch ta splika. ‘P’esei mes, na momento di konsiderá oumento di salario

mínimo, mester tuma tur e faktornan akí na konsiderashon. Fuera di esei, tin evidensia ta indiká ku

durante reseshon i krísis ekonómiko, e efekto negativo di un oumento di salario mínimo sa ta mas

fuerte, debí na e preshon finansiero èkstra ku tin riba tantu e dunadónan di trabou komo e

empleadonan’, e ta sigui bisa.

‘Den e situashon aktual, mirando ku Kòrsou i Sint Maarten ta apénas rekuperando di un kontrakshon

ekonómiko profundo ku un nivel haltu di desempleo, si oumentá salario mínimo pa kontrarestá e

oumento aktual di preis, mester hasi esei ku e debido prudensia, teniendo kuenta ku e retonan ku tantu e empresanan komo e trahadónan ta enfrentando’, asina Presidente di CBCS a konkluí.

E teksto kompleto di e Informe di Presidente i e di dos Boletin Trimestral di Banko pa 2021 ta

disponibel riba website di Banko Sentral na http://www.centralbank.cw bou di e sekshon Publications.

Willemstad, 29 di desèmber 2021

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTE

PB2021-039 QB2021-II Increase of minimum wages to compensate surge in consumer prices EN PB2021-039 QB2021-II Increase of minimum wages to compensate surge in consumer prices NL PB2021-039 QB2021-II Increase of minimum wages to compensate surge in consumer prices PA

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype