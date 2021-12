Perspektiva rondoná pa bastante insertidumbre

Segun proyekshon, kresementu ekonómiko lo aselerá na e dos paisnan di e

union monetario na 2022

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG: E union monetario di Kòrsou i Sint Maarten a registrá un

kresementu moderá na 2021, despues di un kontrakshon sin presedente na 2020, kousá pa e pandemiadi COVID-19. Esaki, segun kálkulo di Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). PIB real akrese ku 4,0% na Sint Maarten, mientras ku Kòrsou a registrá un ekspanshon ménos fuerte, di 1,7%, debí na e lockdown di seis siman na mart – aprel di 2021 pa motibu di un ola di oumento den e kasonandi COVID-19. Pa loke ta 2022, segun proyekshon, kresementu ekonómiko lo aselerá na tur dos paisdi e union monetario i PIB real lo krese ku 6,6% na Kòrsou i 14,6% na Sint Maarten. ‘No opstante, e rekuperashon akí ta rondoná pa un nivel haltu di insertidumbre. Un faktor ku por tin un efekto negativo ta posibel variante nobo di COVID-19 i e restrikshonnan di biahe komo konsekuensia di esei, ya ku esaki por moderá rekuperashon di e aktividatnan turístiko na Kòrsou i Sint Maarten’, asina Presidente di CBCS, Richard Doornbosch, ta atvertí den e di dos Boletin Trimestral di Banko Sentral pa 2021.

Kòrsou E ekspanshon di PIB real na 2021 kalkulá pa Kòrsou ta danki na demanda neto for di eksterior, mientras ku demanda doméstiko a kontraé. Demanda neto for di eksterior a kontribuí positivamente na e PIB real, debí ku tabatin un oumento den eksportashon di produkto i servisio. E oumento ei ta bisto prinsipalmente den entrada di divisa di turismo i reparashon di barku. Sin embargo, un oumento den importashon, debí ku tabatin mas gastu di turista i mas invershon, a moderá e oumento den demanda neto for di eksterior. Tantu demanda privá komo demanda públiko ta tras di e bahada den demanda doméstiko. Gastu privá a baha debí ku tabatin un bahada den konsumo privá, ya ku e oumento di inflashon a afektá poder di kompra. Ademas, deterioro di situation di merkado laboral i e lockdown di seis siman tabatin un efekto negativo riba konsumo privá, aunke e medidanan di sosten di gobièrnu pa e gruponan mas afektá den komunidat pa e pandemia di COVID-19 a moderá e bahada.

‘En kambio, invershon privá a registrá un subida fuerte, ya ku vários proyekto, entre otro den e

sektornan di turismo i bien rais, ku a keda posponé na 2020, a ser reanudá den transkurso di 2021’,

asina Doornbosch ta splika.

Sint Maarten

Na Sint Maarten, tantu demanda privá komo demanda neto for di eksterior ta tras di e kresementu di

PIB real di 2021. Demanda privá a subi debí ku invershon a oumentá, entre otro den proyekto di bien

rais, konstrukshon di e hospital i inisio di rekonstrukshon di e aeropuerto.

Mientrastantu, demanda neto for di eksterior a krese debí ku e oumento den eksportashon di produkto i servisio a surpasá e oumento den importashon. ‘E prestashon positivo riba tereno di eksportashon ta prinsipalmente un refleho di e rekuperashon fuerte den aktividat turístiko ku tabatin den e di dos kuartal di 2021. Na su turno, e oumento den importashon tabata debí na un oumento den gastu doméstiko i di turista’, asina Doornbosch ta agregá. En kambio, demanda públiko a kai debí na un bahada den konsumo, spesialmente konsumo di gobièrnu relashoná ku suèldu i salario.

‘Lamentablemente, invershon públiko no a kontribuí na e kresementu di PIB real, ya ku retraso den e

proseso di aprobashon di presupuesto a impedí ehekushon di algun proyekto di invershon ku tabata

planiá’, Doornbosch ta sigui bisa.

Perspektiva

‘Na 2022, tur dos pais lo benefisiá di un rekuperashon robusto den aktividat turístiko, aunke ainda

bou di e nivel di promé ku e pandemia, i tambe di un oumento den invershon privá’, Doornbosch ta

splika. Na Kòrsou, e oumento den invershon ta debí prinsipalmente na proyekto di konstrukshon den

e sektornan di turismo, bien rais i utilidat. Na Sint Maarten, spesialmente rekonstrukshon di e

aeropuerto lo ta tras di e oumento den invershon privá. Ta premirá ku inflashon lo baha tantu na

Kòrsou komo na Sint Maarten, te 2,8% i 3,4% respektivamente, asumiendo ku e oumento dramátiko

den preis internashonal di materia prima tantu petrolero komo no petrolero na 2021 lo ta di karakter

transitorio,’ e ta sigui bisa.

Doornbosch ta splika ku, banda di posibel variante nobo di COVID-19 i e restrikshonnan di biahe

korespondiente, implementashon di e pakete di reforma ku e paisnan a akordá ku Hulanda tambe ta

un faktor ku por afektá e perspektiva pa 2022. ‘E pakete di medida ta inkluí medida struktural riba

tereno di finansa públiko, ekonomia, merkado laboral, enseñansa, sektor finansiero i salubridat ku por stimulá kresementu. Sin embargo, si implementá medida antisíkliko (esta, ku tin e tendensia di

kontrarestá fluktuashon ekonómiko) pa sanea finansa públiko, esei por frena rekuperashon

ekonómiko’, segun Doornbosch. Ademas, si resultá ku e oumento internashonal di preis di materia

prima na 2021 ta ménos transitorio ku a proyektá inisialmente, inflashon na Kòrsou i Sint Maarten lo

ta mas haltu i esei lo afektá e oumento den demanda doméstiko proyektá.

Tambe Doornbosch ta menshoná ku, spesífikamente pa Kòrsou, futuro di e refineria ta un faktor ku

por tin un efekto faborabel riba e perspektiva. Si haña un partner stratégiko nobo i e refineria drenta

den operashon atrobe na 2022, esei lo hiba na un kresementu di PIB real mas haltu. Pa loke ta Sint

Maarten, tardansa den implementashon di e proyektonan di rekonstrukshon, partikularmente di e

aeropuerto, mas disturbio sosial na e parti franses di e isla i un temporada di orkan fuerte ta algun

faktor ku por afektá e pais akí su ekspanshon di PIB real na 2022’, Doornbosch ta agregá.

E teksto kompleto di e Informe di Presidente i e di dos Boletin Trimestral di Banko pa 2021 ta

disponibel riba website di Banko Sentral na http://www.centralbank.cw bou di e sekshon Publications.

Willemstad, 29 di desèmber 2021

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

PB2021-038 QB2021-II Economic growth is projected to accelerate across the monetary union in 2022 EN

PB2021-038 QB2021-II Economic growth is projected to accelerate across the monetary union in 2022 NL

PB2021-038 QB2021-II Economic growth is projected to accelerate across the monetary union in 2022 PA

