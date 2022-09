Edison Ellis : Kompra di Onima i Fontein ta originá di un desishon di konseho insular di Boneiru na 1999, desishon di konseho di minister di Antia Hulandés na 2004 respaldá pa rapòrt di Carmabi di 2006 ku ta konsehá pa mantené e area di Onima i Fontein komo areanan di konservashon!

Ku bastante preokupashon mi por a tuma nota di e remarke di konsehal Abraham durante un reunion di konseho insular ultimo ku no por komprondé kon gobièrnu ta goberná pasobra den e maneho di tereno no tin kumpramentu di tereno reglá pero si gobièrnu kier bai kumpra tereno entre otro Onima i Fontein. Konsehal Abraham su problema ta ku no tin maneho pa kumpra tereno pero awor kier bai reservá sèn pa kumpra Onima i Fontein. Kiku nos ta besig kune mi ta puntra mi mes. Bruhando e pueblo? Ku ki meta?

Den prátika gobièrnu ta hasi uso di maneho, den esei no tin duda. Maneho ta keda usá pa duna e akshonnan di gobièrnu direkshon por èhèmpel ora ta hasi uso di sierto outorisashon kaminda e gobièrnu tin sierto libertát di konsiderashon. Maneho i reglanan di maneho ta kontribuí pues na un proseso di desishon konsekuente i kosistente.

Hopi ta lubidá sinembargo ku den e proseder di gobièrnu tin e posibilidat pa désviá. Esaki ta enserá ku gobièrnu por désviá di un maneho, òf bin ku un initiativa si e proseder ta konforme liñanan di e maneho éksistente i si ínteresnan di tersernan pa motibu di sirkumstansianan speshal, ta keda afeká na un manera disproposhonal pa motibu di e maneho.

Fontein entre otro sin duda ta un sirkumstansia speshal. Ese’í nos no por tin un diskushon riba dje. E ta un sirkumstansia speshal sigur pa e pueblo di Boneiru i di Rincon en partikular. For di 2006 tin un rapòrt ku a keda kompilá pa Carmabi ku ta trata e tema di balornan di naturalesa i kultural hístoriko di plantashi Onima i kon pa desaroyá un maneho pa duna e areanan rondó di Rincon un statús protehá. A pone un base pa kumpra di Onima según e konsepto i strategia ku a usa pa kumpra Klein Bonaire. Esaki no ta un liña di maneho pa kumpra tereno mi amigu?

E rapòrt di Carmabi di 2006 ta konsehá pa mantené e area di Onima i Fontein komo areanan di konservashon ku mester keda den e estado original ku nan ta. Pa kolmo e motibunan pa konservá areanan rondó di Rincon inkluso Onima i Fontein ta originá di un desishon di konseho insular di Boneiru mes na 1999 i e konseho di minister di Antia Hulandés na 2004.

Ese’í sèmper tabata e liña di maneho pa esunnan ku aparentemente no sa i ta hasi sifuera ku gobièrnu ta hasi kos deskabeyá sin pia sin kabes. Den e kaso di kumpra terenonnan di Fontein esaki ta pas den e maneho general i lógiko na interés di e pueblo di Boneiru i Rincon en partikular.

Pa kolmo e konsehero den e reunion di konseho insular kaminda a trata e topiko aki a splika bon kla kiku ta e argumentonan ku ta bai kumpra Onima i Fontein i hasta Hulanda lo bai pone e medionan finansiero si bai di akuerdo i e proseso kana segun liñanan stipulá en general ora gobièrnu ta atkerí un propiedat. Pues Cft tambe lo mester duna su aprobashon i konseho insular esún final.

Mi persona pues ta masha kontentu ku gobièrnu ta bai kumpra entre otro Fontein bèk pasobra esaki tin hopi grato rekuerdo pa mi persona i hopi Boneriano tempu ku Fontein tabata habrí pa pueblo. Mi ta pará 100% tras di e inisiativa aki i lo mi duna gobièrnu mi sosten kompletu den e proseso pa kumpra Fontein na interes general di e pueblo di Boneiru.

Edison Ellis