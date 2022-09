Wardakosta ta reskatá señora ku a perdè kaminda.

Ayera atardi banda di 4 or Sentro di Reskate di Wardakosta a risibĺ un yamada di Kuerpo Polisial di Kòrsou, ku un señora a perde den bisindat di e misa di Mount Pleasant. Mes ora a manda e helikòpter di wardakosta pa juda buska e señora. Despues di un buskeda intensivo a haña e señora kasi fo’i tinu, den mondi di Malpais. A hoist e señora den helikòpter i hibé na misa di Mount Pleasant unda un ambulans tabata warda.

Kustwacht redt verdwaalde vrouw

Gistermiddag 4 september om 4 uur in de middag kreeg de Rescue & Coordination Center (RCC) een melding binnen van de Korps Politie van Curacao dat een vrouw in de buurt van de kerk van Mount Pleasant was verdwaald. De Kustwachthelikopter werd meteen ingezet om de dame te zoeken. De vrouw is tegen 5:45 p.m. in de bos bij Malpais, in bijna bewusteloze toestand, gevonden en moest in de helikopter gehesen worden. Zij is bij de kerk van Mount Pleasant afgeleverd waar een ambulance klaar stond.