Twee vangsten met gezamenlijk 380 kilo cocaïne in haven Vlissingen

Zaterdagmiddag 30 september is ruim 380 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 28,5 miljoen euro, onderschept in de haven van Vlissingen. De drugs zaten in tassen die waren vastgemaakt aan boeien en in een pallet in een loods.

De vondst aan de boeien kwam aan het licht na een melding van Rijkswaterstaat. Zij zagen dat er in de Westerschelde tassen vastgemaakt zaten aan twee boeien. De boei werd vastgemaakt aan de boot en naar de haven gesleept. De tassen werden geïnspecteerd door de douaniers, die zagen dat er drugs in zat. In totaal zat er 360 kilo cocaïne in de tassen. Het gaat om een straatwaarde van 28,5 miljoen euro.

Op diezelfde middag controleerde een douanier een loods met pallets bananen. Er bleek daar ongeveer 20,5 kilo cocaïne te zijn verstopt in de flappen van dozen.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd. De vangsten werden gedaan dankzij nauwe samenwerking tussen Zeehavenpolitie, Douane en Rijkswaterstaat.

