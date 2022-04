Notisia di polis di djárason 20 di aprel te ku djabièrnè 22 di aprel 2022/Politieberichten van woensdag 20 april tot en met vrijdag 22 april 2022

Notisia di polis di djárason 20 di aprel te ku djabièrnè 22 di aprel 2022

Sambuyadó pèrdí sano i salvo

Riba djaweps 21 di aprel sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un sambuyadó pèrdí na kosta sùit den besindario e sitio di sambuyá Red Slaves. Un grupo a bai sambuyá i na momentu ku nan a Sali bek for di awa tabata falta un sambuyadó. A notifiká Wardakosta i KMar tambe despues di kua mesora a inisiá un búskeda. Algu mas despues a topa ku e sambuyadó algun 100 meter for di kosta. Wardakosta a sake for di awa i bah’e mas serka di kosta kaminda e sambuyadó mes a landa bai kantu. E tabata den bon kondishon i no tabatin mester di asistensia di ambulans.

Mèldu

Bo ta testigu di un situashon sospechoso? Bo ta mira komportamentu sospechoso òf un echo kastigabel ta tuma lugá? Mester di yudansa mesora? Mèldu esaki na polis. Polis ta evaluá kiko e posibilidatnan ta pa tuma akshon.

Unda mi ta mèldu kiko?

Por mèldu tantu via number di telefòn 717 8000, 715 8000 komo na bali di warda di polis. Naturalmente bo por mèldu serka e agente polisial riba kaya tambe.

Bo ta preferá keda anónimo? E ora ei por uza e number di telefòn 9310.

Yama 911 den situashon di urgensia òf ora gara un persona ta kometé un akto kastigabel. Yama 911 ora mester di ayudo den situashonnan di bida òf morto. Ora señalá situashonnan sospechoso òf si bo ta testigu di un krímen. Òf por ehèmpel despues di un aksidente di tráfiko, kandela òf ora un hende ta kibra pa drenta. E ora ei kada sekònde ta konta.

Ku ken mi por yama?

911 (emergensia/gara)

717 8000 òf 715 8000 (no ta emergensia, pero mester di atenshon di polis)

9310 (liña di tep anónimo)

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 20 april tot en met vrijdag 22 april 2022

Vermiste duiker terecht

Op donderdag 21 april kreeg de politiecentrale melding dat er een duiker vermist was aan de zuidkust ter hoogte van de duik plek Red Slaves. Na boven komst miste er een duiker. De Kustwacht en de KMar werden ook in kennis gesteld waarna direct een zoekactie begon. De duiker werd een paar honderd meters voor de kust gevonden. De Kustwacht pikte hem op en zette hem bij de kust af, van waar de duiker zelf naar de kant zwom. Hij was in goede conditie en had geen ambulance nodig.

Melden

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.

Waar meld ik wat?

Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 717 8000, 715 8000 als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via de agent op straat. Wilt u liever anoniem blijven? Gebruik dan het telefoonnummer 9310.

Bel 911 bij spoed of heterdaad situaties. Bel 911 als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Ook wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Of bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.

Met wie kan ik bellen?

911 (spoed of heterdaad)

717 8000 of 715 8000 (geen spoed, wel politie)

9310 (anonieme tip lijn)

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype