OPINIESTUK:

“Fundashon Kòrsou Transparente ta para ketu na e di 10 aniversario di e rapòrt di Transparency

International tokante e riesgonan di korupshon na Kòrsou (artíkulo 2 di 6)

Rekomendashon I: Afiliashon na e Tratado di Nashon Uní kontra di korupshon

Den kuadro di e di 10 aña di publikashon di e rapòrt, Fundashon Kòrsou Transparente ke pone

enfásis riba e importansha di tuma akshón rápidamente pa nos pais ratifiká e Tratado di

Kombatímentu di Korupshon di Nashon Uni. Den e evaluashon di e National Integrity System

Assesment: Kòrsou 2013, Transparency International a hasi nan promé rekomendashon, kual ta

balido te ku e dia di awe: “Kòrsou mester ratifiká purá e Konvenshon di Nashon Uni kontra

korupshon i desaroyá un plan di akshon pa sigurá e implementashon di esaki.” E rapòrt di

Transparency International a identifiká e riesgonan di korupshon na Kòrsou i a menshoná e

kambionan ku ta nesesario. Aktualmente 10 aña a pasa i ketu bai esaki no a sosode. Kiko ta e

motibu(nan) ku e paso aki ta tuma asina tantu tempu i na unda nos ta awor aki?

Riba 9 di desèmber 2022, Fundashon Kòrsou Transparente a publika un artíkulo di opinión en

konekshon ku e Dia Internashonal kontra Korupshon, enfatisando e krusial importansia pa Kòrsou

ratifiká e tratado menshoná. Resumiendo, ta importante pa kompartí ku e tratado aki ta un base

sólido pa krea un sosiedat hustu, transparente i íntegro.

Nos ta boga pa un Kòrsou kaminda e fondonan públiko ta wordu administrá ku efikásia, kaminda

edukashon i kuido di salú ta wordu distribuí di un manera hustu, i kaminda oportunidatnan pa

invershonistanan ta igual i amplio. Ademas, e tratado ta yuda fortifiká e estado di derechi ku un

sistema di hustisia hustu i transparente. E ta fomentá paisnan pa kompartí informashon ku otro, i pa

koperá den investigashon i persekushon di kasonan relashoná ku korupshon. Un elemento esensial

pa paisnan ta pa sigurá un maneho di informashon ekselente na públiko, transparensia den

finansiamentu di partidonan polítiko, i pa introdusí lei pa protehá denunsiante (Klokkenluiders

regeling) ku por hasi esaki sea anonimo of no, tokante kondukta penal relashoná ku korupshon. Na

fin di dia, sigimentu i implementashon di reglanan internashonal kontra korupshon ta kontribuí na e

kredibilidat di Kòrsou den ámbito internashonal. Esaki por fomentá koperashon internashonal i

mehorá relashonnan diplomatiko na un manera positivo.

Falta di leinan di implementashon

Un paso esensial pa garantisá e kumplimento di e tratado, ta e kreashon di leinan di implementashon

adekuá. Un obstákulo ku nos a enkontrá ta ku Kòrsou no tabata dispone di leinan di implementashon

na e momentu ku mester a ratifiká esaki. Durante e rondanan konsultativo tokante nos intenshon pa

uni na e tratado (Antia Hulandes), nos a rekonosé e importansia di e leinan di implementashon. Den

KvK 135804

e perspektiva aki, nos a señalá ku e Kódigo di Derechi Penal (Wetboek van Strafrecht) i e Kódigo di

Proseso Penal (Wetboek van Strafvordering) mester a wordu revisá.

Aktualmente e Kódigo di Derechi Penal nobo a drenta na vigor na 2011. Lokual ta falta ahinda ta pa

renobá e Kódigo di Proseso Penal. E Kódigo aki ta enserá e reglanan pa investigashon, persekushon, i

penalisashon di delítonan penal. E kòdigo ku tin aktualmente ta data for di 1997, i ta resultá ku e no

ta kumpli ku e reglanan internashonal. Den un esfuerso konhuntamente ku e Komishon pa Revishon

di Kódigo di Proseso Penal, ku a inkluí representantenan di e poder hudisial, Ministerio Públiko,

abogadonan, polis, reclassering, i ekspertonan di diferente paisnan den Reino Hulandes, a traha duru

pa yega na un vershon nobo di e kódigo. Mester menshona ku esaki no tabata un tarea fásil, pero nos

ta konvensí ku esaki ta esensial pa nos kompromiso pa uni na e tratado. Artíkulo 39 di Statüt di Reino

Hulandes ta stipulá ku nos mester entrega reglanan di derechi penal i proseso penal di un manera

uniformá, evitando diferenshanan entre e kuater paisnan di Karibe den Reino Hulandes, i di e forma

aki asegurando un proseso di mantenshon di orden i koperashon efektívo.

E proseso di uni na e tratado i e renobashon di nos leinan ta un tarea duradero i kompleho. Na

òktober 2013, e komishon di evaluashon a presentá un prome vershon na e diferente ministernan di

Hustisia den Reino i despues a presentá un vershon mehorá. Durante e proseso, e ministerionan a

konsultá ku nan diferente Konseho di Konsulta (Raden van Advies) i a buska nan konseho na

diferente momentu. E ministerionan di Hustisia den Reino a prosesá i inkluí e diferente konsehonan

di e paisnan den e tekstonan di e Kódigo di Proseso Penal, kual esfuerso tabatin komo meta pa evitá

diferenshanan entre e paisnan. Despues di tur esaki, e tekstonan final a wordu manda pa e Staten di

kada pais, kaminda nan a ser tratá.

Gobièrnu di Kòrsou a presentá e proyekto di e Kódigo nobo i e “Memorie van toelichting” ku ta bini

kune, na Staten na ougùstùs 2019. Na e momentu aki por informá ku den Staten a tene un seshon

tékniko presidí pa dos miembro di e Komishon Konhunto pa Revishon di e Kódigo di Proseso Penal,

kendenan tabata profesor Hans de Doelder i fiskal di ministerio publiko, Guillano Schoop. Den

parlamentu a insisí pa mas eksperto bin duna splikashon. Den un karta fechá di 23 di mei, e minister

di Hustisia a pidi Presidente di Staten pa trata esaki ku urgensia, paso un introdukshon rápido di e

kódigo aki no solamente ta hopi deseá, pero e ta altamente nesesario.”

Tardansa den introdukshon di e Kódigo di Proseso Penal nobo: E tin influensha riba e ratifikashon

di e Tratado di Nashon Uni?

Te na momentu di publikashon di e artíkulo aki, nos no por bisa eksaktamente kua ta e fecha planiá

pa e introdukshon di e kòdigo. Un faktor importante ta ku na e momentu aki, solamente Aruba a

firma e Kódigo nobo di Proseso Penal i ya tin plan pa pon’e drenta na vigor riba 1 di yanüari 2024. Na

Kòrsou i Sint-Maarten, e kòdigo ta ketu bai pendiente pa tratamentu den parlamentu. Segun e

presidente di Korte Komun, e retraso den e introdukshon di e kódigo nobo ta trese e riesgu den

desbalansa den prosesamentu di kasonan i esaki por tin diferente konsekuensianan desfavorabel.

Un yamada urgente ta bai na e parlamentonan di Kòrsou i Sint-Maarten pa nan finalmente trata e

kòdigo ku a keda posponé pa basta tempu kaba. Ku e retraso pa introdusí e kòdigo nobo, nos mester

tene na kuenta ku e proseso pa nos por afiliá na e Tratado di Nashon Uní tambe lo sufri retraso. Kisas

un opshon ta pa pone e tratado drenta na vigor promé ku e Kódigo nobo di Proseso Penal ser finalisá,

pero esaki ta un aspekto ku mester wordu investigá. Te ku awe, tin un total di 189 pais ku a uni nan

mes na e tratado aki.

Den e Plan Stratégiko 2022-2025 di minister di Hustisia, e tratado aki ta inkluí komo un prioridat,

pero ainda Staten mester ratifiká e tratado aki. Ku ratifikashon di e tratado, nos pais Kòrsou ta pone

un paso importante pa fomentá transparensha i integridat den nos komunidat i sigi den e lucha pa

kombatí korupshon. Afiliando nos mes na e tratado por tin komo resultado un miho klima di

invershon i tambe un mehorashon di e reputashon di nos pais.

Den kuadro di e evaluashon di nos pais ku lo ser hiba pa Caribbean Financial Action Task Force

(CFATF) na 2024, e organisashon lo evaluá/kontrolá si Kòrsou a uni su mes na e tratado aki di Nashon

Uní.

Ademas, e International Narcotics Control Strategy Report di mart 2022 di Ministerio di Relashonnan

Eksterior di Merka ta menshoná ku e tratado di Nashon Uní kontra korupshon ainda no ta aplikabel

na Kòrsou. Esaki a ser menshoná spesífikamente den e sekshon tokante defishensianan riba e tereno

di kombatimentu di Labamentu di Plaka, Aspektonan Hudisial, Polítika i Regulashon. Kòrsou

Transparente lo sigui e desaroyonan di serka, esta e introdukshon di e Kódigo nobo di Proseso Penal i

ratifikashon di e Tratado di Nashon Uní pa nos Parlamentu.

Fundashon Kòrsou Transparente ta un inisiativa sivil, ku a surgi despues di investigashon di

Transparency International. E meta di e fundashon ta pa konsientisá nos komunidat tokante e

efektonan dañino di korupshon, e importansia di integridat i pa stimulá publiko en general pa

demandá un Kòrsou íntegro. Pa okashon di e aniversario di 10 aña di e rapòrt di NIS, Kòrsou

Transparente ta organisá riba 8 di desèmber 2023, na okashon di Dia Internashonal di Lucha kontra

Korupshon di Nasionnan Uni, e seminar ‘Un Gobernashon Íntegro: Un kondishon esensial pa un

kresementu sostenibel i duradero na Kòrsou’. Detayenan adishonal ta wordu anunsiá pronto. Den

preparashon pa e fecha aki, Kòrsou Transparente lo publiká un serie di artíkulonan kaminda lo enfoká

riba rekomendashonnan espesífiko for di e investigashon. E artíkulo aki ta e di dos den un serie di 6.

Fuente

• Karta di minister di Justisia na presidente di Staten di Kòrsou, di 11 mei 2023, kaso nr.

2021/031264.

• Sr. J.H.J. Verbaan i sr. B.A. Salverda, Legislashon penal i di proseso na Aruba, Kòrsou i Sint

Maarten. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Boom juridisch, 2019, nr.3.

• Amigoe di djasabra 9 di sèptèmber 2023, ‘Nan mester hopi mas na tereno di hustisia na Sint

Maarten’.

• Antilliaans Dagblad di djárason 12 di sèptèmber 2023, OM ta lamentá retraso di kòdigo di

proseso (pag.9)

• International Narcotics Control Strategy Report, mart 2022, Volume II, Money Laundering.

Outor: Varios miembro di Bestür i Konseho Konsultativo di Kòrsou Transparente a kontribuí na e

artíkulo aki.”

OPINIESTUK:

Fundashon Kòrsou Transparente staat stil bij 10 jaar Transparency International rapport over

corruptierisico’s Curaçao (artikel 2 van 6)

Aanbeveling I: Aansluiten bij het VN-verdrag inzake de bestrijding van corruptie

Curaçao moet snel actie ondernemen om aan te sluiten bij het Verdrag inzake de bestrijding van de

corruptie van de Verenigde Naties. Dit was in 2013 de eerste aanbeveling van Transparency

International na uitvoering van de National Integrity System assessment: Curaçao 2013. “Curaçao

moet met spoed de Conventie van de Verenigde Naties tegen corruptie ratificeren en een actieplan

ontwikkelen om de implementatie en handhaving ervan te waarborgen.”, aldus de rapportage

waarin de corruptierisico’s van Curaçao in kaart zijn gebracht. Tien jaar later is het nog steeds niet

zover. Waarom duurt het zo lang en wat is de stand van zaken?

Fundashon Kòrsou Transparente heeft eerder, namelijk op 9 december 2022 in het kader van de

Internationale Dag tegen Corruptie, een opiniestuk gepubliceerd waarin het belang van aansluiting

voor Curaçao bij genoemd verdrag werd toegelicht. In het kort komt het erop neer dat het verdrag

belangrijk is omdat het helpt bij het creëren van een eerlijke, transparante en integere samenleving.

Een samenleving waarin sprake is van een efficiënt gebruik van publieke middelen, een eerlijke

verdeling van voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg en gelijke kansen voor investeerders.

Daarnaast draagt het verdrag bij aan de versterking van de rechtstaat, door een eerlijke en

transparante rechtspleging. Ook moedigt het verdrag landen aan om informatie en bewijsmateriaal uit

te wisselen en samen te werken bij het onderzoeken en vervolgen van corruptie gerelateerde zaken.

Bovendien dienen landen zorg te dragen voor een goede informatiehuishouding aan het publiek,

transparantie in de financiering van politieke partijen, het introduceren van klokkenluidersregelingen,

waar burgers al dan niet anoniem voorvallen kunnen melden van strafbare gedragingen die

gerelateerd zijn aan corruptie. Tenslotte vergroot het naleven van internationale anticorruptiestandaarden de geloofwaardigheid van Curaçao op het wereldtoneel. Dit kan leiden tot een

betere internationale samenwerking en positieve diplomatieke relaties.

Ontbrekende uitvoeringswetgeving

Een belemmering voor toetreding van Curaçao tot het VN-verdrag is dat er uitvoeringswetgeving

ontbreekt. Ten tijde van de consultatieronde voor medegelding bij dit verdrag heeft de

rechtsvoorganger (de Nederlandse Antillen) kenbaar gemaakt medegelding te wensen maar

aangegeven dat er eerst voor uitvoeringswetgeving moest worden gezorgd. In dit kader werd

opgemerkt dat het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering moesten worden

herzien. Inmiddels is het nieuwe Wetboek van Strafrecht voor Curaçao in 2011 in werking getreden.

Wat nu nog rest is het Wetboek van Strafvordering waarin de spelregels staan voor de opsporing,

vervolging en berechting van strafbare feiten.

Het bestaande wetboek is uit 1997, maar internationale regelgeving en rechtspraak nopen tot

herziening. Door een gezamenlijke Commissie Herziening van het Wetboek van Strafvordering met

vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, de advocatuur, de politie, de

reclassering en de wetenschap, afkomstig uit de verschillende landen van het Koninkrijk der

Nederlanden, is geruime tijd gewerkt aan een nieuwe versie van het wetboek. Geen eenvoudige klus.

Artikel 39 van het Statuut dwingt de landen van het Koninkrijk der Nederlanden de regelgeving op het

gebied van het strafrecht en de strafvordering op overeenkomstige wijze aan te leveren. Dit

zogenaamde concordantiebeginsel moet verschillen tussen de landen voorkomen om handhaving en

samenwerking vlot te laten verlopen.

Langdurig juridisch en politiek proces

In oktober 2013 heeft de Commissie het eerste resultaat van haar werkzaamheden aangeboden aan

de ministers van Justitie van de verschillende landen in het Caribische gebied en nadien is nog een

verbeterde versie aangeboden. De ministeries hebben vervolgens advies ingewonnen bij hun Raden

van Advies, die op hun beurten op verschillende momenten hun adviezen hebben uitgebracht. De

ministeries verwerkten vervolgens naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen van de Raad van

Advies van Aruba, de Raad van Advies van Curaçao en de Raad van Advies van Sint-Maarten de teksten

van het Wetboek van Strafvordering tot een gelijkluidende tekst voor alle landen. Dit om te voorkomen

dat onderlinge verschillen ontstaan tussen de vier Caribische landen. De definitieve teksten zijn daarna

naar de Staten van de afzonderlijke landen gezonden en daar behandeld. De Regering van Curaçao

heeft in augustus 2019 het ontwerp van het nieuwe Wetboek en de bijbehorende Memorie van

Toelichting aan de Staten aangeboden. Er heeft in de Staten een technische briefing plaatsgevonden

door twee leden van de gezamenlijke Commissie Herziening Wetboek van Strafvordering, professor

Hans de Doelder en officier van justitie Guillano Schoop. In het parlement werd aangedrongen op een

toelichting van ook andere experts. Bij brief van 23 mei heeft de minister van Justitie, de

statenvoorzitter verzocht om haast te maken, een snelle invoering wordt wenselijk en noodzakelijk

geacht.

Vertraging in de invoering Wetboek van Strafvordering: Invloed op toetreding tot het VN-verdrag?

Het is ten tijde van het publiceren van dit artikel, niet bekend voor wanneer de invoering van het

nieuwe Wetboek van Strafvordering voor Curaçao gepland staat. Alleen Aruba zou het nieuwe

Wetboek van Strafvordering hebben ondertekend en wil het op 1 januari 2024 invoeren. Op Curaçao

en op Sint-Maarten ligt het wetboek nog bij het parlement om behandeld te worden. Volgens de

president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, brengt dit het risico met zich mee van

onevenwichtigheden in de procesgang met alle nadelige gevolgen van dien. Er wordt dan ook een

beroep gedaan op de parlementen om het lang uitgestelde wetboek te behandelen.

Met de vertraging in de invoering van het nieuwe wetboek, zal naar verwachting ook het

toetredingsproces tot het VN-verdrag verder vertragen. Er kan weliswaar bekeken worden of het

mogelijk is om het verdrag vóór de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering van kracht

te laten worden. In totaal hebben inmiddels 189 landen zich bij dit verdrag aangesloten.

In het Strategisch Beleidsplan 2022-2025 van de minister van Justitie is dit verdrag opgenomen als

beleidsprioriteit, maar de Staten dienen dit verdrag nog te bekrachtigen. Met de bekrachtiging kan

Curaçao een belangrijke stap zetten in de richting van het bevorderen van transparantie en integriteit

en het bestrijden van corruptie. Aansluiting bij dit verdrag kan het investeringsklimaat bevorderen en

de reputatie van ons land verbeteren. In het kader van de aankomende evaluatie door de Caribbean

Financial Action Task Force (CFATF) in 2024 zal deze organisatie ook toetsen of Curaçao zich heeft

aangesloten bij het verdrag.

Bovendien vermeldt het International Narcotics Control Strategy Report van maart 2022 van het

Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat het VN-verdrag tegen corruptie nog niet van

toepassing is op Curaçao, zoals aangegeven in de sectie over de tekortkomingen op het gebied van

Anti-Witwassen, Juridische, Beleids- en Regelgevingsaspecten. Kòrsou Transparente zal dan ook de

ontwikkelingen blijven volgen: de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering en de

bekrachtiging van het VN-verdrag door de Staten.

Fundashon Kòrsou Transparente is een burgerinitiatief, ontstaan na het onderzoek van Transparency

International. Het doel van de stichting is om de bewustwording van de gemeenschap van de

schadelijke effecten van corruptie en het belang van integriteit te vergroten en burgers aan te

moedigen om op te komen voor een integer Curaçao. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van

het NIS- rapport organiseert Kòrsou Transparente op 8 december 2023, in het kader van de United

Nations International Anti-Corruption Day, het seminar ‘Integer Bestuur: Een voorwaarde voor

duurzame groei op Curaçao’. Nadere informatie wordt later bekendgemaakt. In aanloop naar deze

datum publiceert Kòrsou Transparente een aantal artikelen waarin specifieke aanbevelingen uit het

onderzoek worden belicht. Dit artikel is de 2de in een reeks van 6.

Bronnen

• Brief minister van Justitie aan voorzitter van de Staten van Curaçao, d.d. 11 mei 2023, zaaknr.

2021/031264.

• Mr. J.H.J. Verbaan en mr. B.A. Salverda, Wetgeving straf- en procesrecht in Aruba, Curaçao en

Sint Maarten. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Boom juridisch, 2019, nr.3.

• Amigoe van zaterdag 9 september 2023, ‘Op justitiegebied nog veel werk aan de winkel op Sint

Maarten’.

• Antilliaans Dagblad van dinsdag 12 september 2023, OM betreurt wetboekvertraging (pag.9)

• International Narcotics Control Strategy Report, March 2022,Volume II, Money Laundering.

Auteurs: Aan dit artikel is bijgedragen door verschillende leden van het Bestuur en de Adviesraad

van Kòrsou Transparente

