Prestashon di turismo den di dos kuartal 2022 i perspektiva pa  wenter 2022-2023

Konferensia di prensa konhunto di kada tres luna

Kralendijk (2 di sèptèmber 2022) – Tourism Corporation Bonaire (TCB) huntu ku su partnernan Entidat Públiko Boneiru, BONHATA, Bonaire International Airport (BIA) i kapitan di haf a tene nan konferensia di prensa di kada tres luna pa duna un bista general di e prestashonnan di turismo den e di dos kuartal di aña 2022 i e perspektivanan pa wenter 2022 – 2023. Un análisis remarkabel ku nan a kompartí durante e konferensia di prensa, ta e echo ku den luna di ougùstùs 2022 Boneiru a yama bon biní na 11.410 bishitante (no-residente), di kua 9806 tabata prosedente di merkadonan internashonal manera Hulanda i Merka, 1507 tabata prosedente di e islanan KAS, 44 bishitante a bini for di islanan BES i 53 bishitante a keda registrá komo pasahero di tránsito.

Den e periodo binidero gobièrnu di Boneiru ta bai enfoká riba un desaroyo balansá. E meta ta pa alsa kalidat di turismo, loke mester kondusí na un mihó entrada pa nos suidadanonan. Diputado di desaroyo ekonómiko i turismo, Hennyson Thielman, a splika: ‘Hopi boneriano ta gana nan pan di kada dia den sektor turístiko. Nos meta ta pa mehorá kalidat di bida di tur boneriano. Pa e motibu akí nos ta invertí e entrada èkstra for di impuesto di turista den kapasitashon di nos hendenan pa mehorá nan abilidatnan, den promoshon di nos kultura, den piskamentu i den mehorashon di nos infrastruktura. Aktualmente nos ta evaluando e lei di impuesto di turista pa proponé algun adaptashon, entre otro pa bonerianonan ku ta biba den eksterior. Nos a tuma vários desishon pa dirigí e desaroyo akí den direkshon di un mihó ekilibrio entre turismo i bienestar di nos komunidat. Por ehèmpel e desishon pa frena desaroyo di akomodashonnan turístiko i mara esaki na reglanan i kondishonnan mas severo. Tambe t’asina ku solamente un barku krusero por mara pa dia den nos haf. E MoU resien ku Royal Caribbean mester sòru pa entrada mas haltu pa nos sektor lokal, i tambe pa invershonnan den nos kultura, nos naturalesa i nos monumentonan. Ku e pasonan akí i ku e énfasis riba enseñansa nos ke logra ku turismo ta hopi mas bentahoso pa nos habitantenan,’ segun Hennyson Thielman, diputado di desaroyo ekonómiko i turismo.

Direktor di Tourism Corporation Bonaire, Miles Mercera, a bisa ku e meta ta pa na fin di aña 2022 logra 100% rekuperashon di nos turismo. Rekuperashon di turismo mester enserá kambionan struktural pa e manera ku nos ta posishoná nos isla i e merkado ‘niche’ ku nos ke atraé. Dia 1 di sèptèmber 2022 TCB, den koperashon ku su stakeholdernan a introdusí un direkshon nobo pa loke ta trata branding i meimei di luna di sèptèmber 2022 lo sigui lansamentu di un wèpsait nobo. Pa luna di ougùstùs 2022 TCB a midi un bahada leve den kantidat di bishitante kompará ku luna di yüli 2022, i un bahada general di 4% di e kantidat total di pasashi ku avion kompará ku aña pasá. Esaki ta konsekuensia di e kapasidat limitá di tráfiko aéreo interinsular i un bahado leve di e kantidat di pasahero for di Hulanda. Merka a keda presta fuertemente ku un oumento stabil kompará ku aña pasá. A develá e mural riba murayanan di ofisina di TCB komo strategia di desaroyo di produkto di TCB. Tambe TCB a duna un muestra chikitu di e wèpsait nobo i e kampaña di branding merikano ku ta ranka sali meimei di luna di sèptèmber.

Veroesjka de Windt, direktor di BONHATA, a trese dilanti ku e promé kuartal di 2022 a kuminsá bon ku un okupashon promedio di 82%, pero for di luna di aprel nan a midi un bahada di e porsentahe di okupashon di 79% i despues esaki no a subi mas. E di dos i e di tres kuartal ta mustra un promedio di 66%. Si bo kompará e mesun lunanan akí ku esunnan di aña 2021, bo ta mira ku aña pasá nos a presta mas mihó. Pa komparashon: yüli ku ougùstùs 2021 tabatin un grado di okupashon promedio di 71 i 74%, miéntras ku na aña 2022 nos a midi un okupashon di hotèl di 64 i 58%. Meskos ku TCB, BONHATA tambe ta saka e konklushon ku e ‘efekto di shampaña’ no t’ei mas. Según BONHATA tur otro destinashon ta habrí pa hasi negoshi, loke tin konsekuensia pa nos islanan ABC. Pa Boneiru esaki ta nifiká ku tin trabou pa hasi i ku tin posibilidat. Aunke nos tin un grado di okupashon mas abou, nos a midi un mehorashon pa loke ta trata nos tarifa diario promedio. E tarifa diario promedio pa aña 2022 pa e di dos i e di tres kuartal ta $ 227 i e pronóstiko pa e di tres i e di kuater kuartal ta $ 235. Kompará ku e di tres i e di kuater kuartal di aña 2021 e tarifa diario promedio tabata $ 192. Por tradusí esaki den ménos hende, pero mas entrada. Ora ku nos ta papia di e tarifa diario promedio di akomodashonnan, ta bon pa menshoná ku serka miembronan di BONHATA esaki ta varia di $ 86 pa $ 800 pa anochi.

Maarten van der Scheer, direktor di BIA, a bisa ku Bonaire International Airport a eksperensiá un promé mitar di aña 2022 fuerte. BIA a prosesá 8% mas pasahero ku ta yega i sali, kompará ku e promé 7 lunanan di e aña promé ku COVID, esta 2019. Flamingo Airport ta avansando ful spit ku preparashon di algun mehorashon na e aeropuerto, pa mehorá e kapasidat i e eksperensia di kalidat pa e pasaheronan. BIA ta koutelosamente optimista tokante e pronóstikonan pa aña 2022 i 2023. Van der Scheer a menshoná e eskases mundial di piloto komo un posibel riesgo pa desaroyonan den futuro.

Na nòmber di kapitan di haf Kia-San Silberie a presentá e informashonnan mas resien pa luna di yüli (2 barku krusero) i ougùstùs (2 barku krusero) i tambe el a duna un bista dilanti pa luna di sèptèmber ( barku krusero). Kia-San a bisa ku aktualmente ofisina di haf di Boneiru ta hopi okupá ku e skema krusero pa sobrá di aña 2022 i un skema kompleto pa aña 2023, konforme e maneho nobo di gobièrnu di Boneiru pa pasa over pa un solo barku krusero pa dia. Kia-San a papia detayadamente tambe tokante e Memorandum of Understanding (MoU) ku a firma ku Royal Caribbean Cruise Lines. Esaki ta duna ofisina di haf e oportunidat pa traha estrechamente huntu ku e kompania krusero pa traha riba e ‘barku perfekto’ pa Boneiru. Pa logra haña e barku ku ta kuadra perfektamente, mester mehorá operashonnan den haf, relashoná ku reservashon, servisio i planifikashon.

Komo parti di e Plan di Rekuperashon di Turismo, stakeholdernan a kuminsá ku nan konferensia di prensa konhunto di kada tres luna riba tereno di turismo ku e meta pa promové koperashon i informá nos komunidat lokal tokante desaroyonan den sektor turístiko. Den koperashon ku su stakeholdernan TCB kada kuartal lo sigui informá nos komunidat tokante e desaroyonan, oportunidatnan i desafionan den sektor turístiko.

Partnernan: OLB, BONHATA, BIA, Havenmeester i TCB.

Toerismeprestaties 2e kwartaal 2022 en vooruitzichten

winter 2022-2023

Gezamenlijke driemaandelijkse persconferentie

Kralendijk (2 september 2022) – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft samen met haar partners Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), BONHATA, Bonaire International Airport (BIA) en de havenmeester haar driemaandelijkse persconferentie gehouden om een ​​overzicht te geven van de toerismeprestaties in het tweede kwartaal van 2022 en de vooruitzichten voor de winter van 2022 – 2023. Een opmerkelijke analyse die tijdens de persconferentie werd gedeeld, is het feit dat Bonaire in augustus 2022 11.410 bezoekers (niet-ingezetenen) verwelkomde, waarvan 9806 afkomstig uit internationale markten zoals Nederland en de Verenigde Staten, 1507 waren afkomstig van de CAS-eilanden, 44 bezoekers kwamen van de BES-eilanden en 53 bezoekers werden geregistreerd als transitpassagiers.

In de komende periode zal het Bonairiaanse eilandbestuur zich richten op een evenwichtige ontwikkeling. Het doel is om de kwaliteit van het toerisme te verhogen, wat moet leiden tot een beter inkomen voor onze burgers. De gedeputeerde van economische ontwikkeling en toerisme, Hennyson Thielman, legt uit: “Veel Bonairianen verdienen hun dagelijks brood in de toeristische sector. Ons doel is om de kwaliteit van leven van alle Bonairianen te verbeteren. Daarom investeren we de extra inkomsten van de toeristenbelasting in het opleiden van onze mensen om hun vaardigheden te verbeteren, en in het promoten van onze cultuur, in de visserij en verbetering van de infrastructuur. De toeristenbelastingwet wordt momenteel geëvalueerd om enkele aanpassingen voor te stellen, onder meer voor de Bonairianen die in het buitenland wonen. We hebben verschillende beslissingen genomen om de ontwikkeling in de richting van een beter evenwicht tussen toerisme en het welzijn van de gemeenschap te sturen. Bijvoorbeeld het besluit om de ontwikkeling van toeristische accommodaties aan banden te leggen en deze aan strengere regels en voorwaarden te binden. Ook mag er per dag maar één groot cruiseschip aanmeren. Het recente MoU met Royal Caribbean moet zorgen voor hogere inkomsten voor de lokale sector, evenals voor investeringen in onze cultuur, onze natuur en onze monumenten. Met deze stappen en de nadruk op onderwijs willen we bereiken dat toerisme veel meer voordeel oplevert voor onze inwoners,” aldus Hennyson Thielman, gedeputeerde van economische ontwikkeling en toerisme.

De directeur van Tourism Corporation Bonaire, de heer Miles Mercera, vertelde dat het doel is om tegen het einde van 2022 100% herstel van het toerisme te bereiken. Herstel van toerisme moet structurele veranderingen inhouden voor de manier waarop we het eiland positioneren en de nichemarkt die we willen aantrekken. Op 1 september 2022 heeft TCB in samenwerking met haar stakeholders een nieuwe richting voor wat betreft branding geïntroduceerd, die medio september 2022 gevolgd wordt door de lancering van een nieuwe website. Voor de maand augustus 2022 heeft TCB een lichte daling in bezoekersaantallen gemeten in vergelijking met juli 2022, en een algemene daling van 4% van het totale aantal vliegbewegingen ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van de beperkte capaciteit van het intereilandelijke verkeer en een lichte daling van het aantal passagiers uit Nederland. De Verenigde Staten bleven sterke presteren met een gestage toename ten opzichte van vorig jaar. De muurschildering op het TCB-kantoor als onderdeel van de productontwikkelingsstrategie van TCB werd onthuld. TCB liet ook een voorproefje van de nieuwe website zien en de Amerikaanse branding campagne die medio september 2022 van start gaat.

Veroesjka de Windt, de BONHATA-directeur, vertelde dat het eerste kwartaal van 2022 goed begon met een gemiddelde bezetting van 82%, maar vanaf april werd een daling van het bezettingspercentage gemeten van 79% en sindsdien is dat niet meer gestegen. Het tweede en derde kwartaal laat een gemiddelde van 66% zien. Als je dezelfde maanden vergelijkt met die van 2021, zie je dat we het vorig jaar beter deden. Ter vergelijking: juli en augustus 2021 hadden een gemiddelde bezettingsgraad van 71 en 74%, terwijl in 2022 een gemiddelde hotelbezetting van 64 en 58% werd gemeten. BONHATA concludeert, net als TCB, dat het ‘champagne effect’ eraf is. Volgens BONHATA zijn alle andere bestemmingen open voor ‘business’, wat gevolgen heeft voor de ABC-eilanden. Voor Bonaire betekent dit dat er werk aan de winkel is en dat er mogelijkheden zijn. Hoewel we een lagere bezettingsgraad hebben, hebben we een verbetering gemeten in termen van ons gemiddelde dagtarief. Het gemiddelde dagtarief voor 2022 voor het tweede en derde kwartaal is $ 227 en de prognose voor het derde en vierde kwartaal is $ 235. Vergeleken met het derde en vierde kwartaal van 2021 was het gemiddelde dagtarief $ 192. Men kan dit vertalen naar minder mensen maar meer inkomsten. Als we het hebben over het gemiddelde dagtarief van accommodaties, is het goed om te vermelden dat dit bij BONHATA-leden varieert van $ 86 tot $ 800 per nacht.

Maarten van der Scheer, BIA-directeur, vertelde dat Bonaire International Airport een sterke eerste helft van 2022 heeft meegemaakt. BIA heeft 8% meer aankomende en vertrekkende passagiers verwerkt dan in de eerste 7 maanden van het pre-COVID-jaar 2019. Flamingo Airport is in volle gang met de voorbereiding van een aantal verbeteringen op de luchthaven, om de capaciteit en kwaliteitservaring voor de passagiers te verbeteren. BIA is voorzichtig optimistisch over de prognoses voor 2022 en 2023. Van der Scheer noemde het wereldwijde tekort aan piloten als een mogelijk risico voor toekomstige ontwikkelingen.

Namens de havenmeester presenteerde Kia-San Silberie de meest recente gegevens voor de maanden juli (2 cruiseschepen) en augustus (2 cruiseschepen) en zij gaf ook een vooruitblik voor de maand september (5 cruiseschepen). Kia-San liet weten dat het havenkantoor van Bonaire het momenteel druk heeft met het cruiseschema voor de rest van 2022 en een volledig schema voor 2023, conform het nieuwe beleid van het eilandbestuur om over te gaan naar het één cruiseschip per dag-beleid. Kia-San ging ook in detail in op het nieuwe Memorandum of Understanding (MOU) dat werd ondertekend met Royal Caribbean Cruise Lines. Dit geeft het havenkantoor de mogelijkheid om nauw samen te werken met de cruisemaatschappij om te werken aan het “perfecte schip” voor Bonaire. Om het perfect passende schip te krijgen, moeten de verrichtingen in de haven worden verbeterd, met betrekking tot boekingen, diensten, en planning.

Als onderdeel van het Toeristisch Herstelplan zijn de stakeholders gestart met hun gezamenlijke driemaandelijkse persconferenties op het gebied van toerisme met als doel de samenwerking te bevorderen en onze lokale gemeenschap te informeren over de ontwikkelingen binnen de toeristische sector. TCB zal in samenwerking met haar stakeholders onze gemeenschap elk kwartaal blijven informeren over de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen in de toeristische sector.

Partners: OLB, BONHATA, BIA, Havenmeester en TCB.

2nd Quarter 2022 Tourism Performance & Winter 2022/2023 Outlook

Joint Quarterly Press Conference

Kralendijk (September 2, 2022) – Tourism Corporation Bonaire (TCB) together with its partners the Public Entity of Bonaire (OLB), BONHATA, Bonaire International Airport (BIA) and the Harbor Master held its quarterly press conference to provide an overview of Quarter 2 Tourism performance outlook for winter 2022/2023. A noteworthy analysis which was shared during the press conference is the fact that Bonaire welcomed 11,410 visitors (non residents) in August 2022 of which 9,806 originated from international markets such as the Netherlands and USA and 1,507 orginated from the CAS countries, 44 visitors from the BES islands and 53 visitors were registered as transit passengers.

In the coming period, the focus of Bonaire’s government will be to develop in a well-balanced manner. The goal is to raise the quality of tourism, which should lead to better income for our citizens. The commissioner for economic development and tourism, Hennyson Thielman, explained: “Many Bonairians earn their daily bread in the tourism sector. Our objective is to improve the quality of life for all Bonairians. This is why we are investing the extra revenue generated by the entry tax, in educating people to upgrade their skills, as well as in promoting our culture, fisheries and infrastructure improvements. The tourist tax law is currently being evaluated to propose some adjustments, among others for the Bonairians who live abroad. We have taken several decisions to guide development toward a better balance between tourism and the community’s well-being. For example, the decision to hold tourist accommodation developments and tie these to stricter rules and conditions. Also, only one large cruise ship will be allowed to moor per day. The recent MoU with Royal Caribbean is to ensure higher revenue for the local sector, as well as investments in our culture, nature and monuments. With these steps and the emphasis on education, we want to achieve that tourism generates much more benefit for our inhabitants.” says Hennyson Thielman, commissioner of Economic & Tourism Affairs.

Tourism Corporation Bonaire’s CEO, Mr. Miles Mercera shared that the aim is to reach 100% tourism recovery by the end of 2022. Tourism Recovery must include structural changes on the way we position the island and the niche market we wish to attract. September 1st 2022, TCB in collaboration with its stakeholders introduced the new branding direction followed by a new website launch mid September 2022. TCB measured a soft decline in visitor numbers compared to July 2022 for the month of August 2022 and a 4% overall decline in total airline ticket movements compared to last year. This is a result of the limited capacity of inter-island traffic and a soft decline in passenger movements from the Netherlands. The USA continued with a strong performance with a steady increase compared to last year. The launch of the Mural of TCB (office building) as part of the product development strategy of TCB was revealed. TCB also shared a sneak peak of the new website and USA branding campaign scheduled to launch mid September 2022.

Veroesjka de Windt, CEO of BONHATA shared that the 1 st Quarter of 2022 started well with an average occupancy of 82% but we have measured a decline in the occupancy percentage starting April which was 79% and it hasn’t gone up since. Quarter 2/3 shows an average of 66%. While if you compare the same months with those of 2021 you see that we did better last year. In comparison, July & August 2021 had an average occupancy of 71 and 74% while 2022 measured an average hotel occupancy of 64 and 58%. BONHATA concludes, similar to TCB that the champagne effect is wearing off. BONHATA shares that all other destinations are open for business which impacts the ABC islands. For Bonaire, that means that there is work to be done and possibilities. Whilst we might have lower occupancy, we have measured an improvement in terms of our Average Daily Rate. The Average Daily Rate 2022 for Q2/3 is $227 and the forecast for Q3/4 is $235. Compared to Q3-4 of 2021 the ADR was $ 192. One can translate to fewer people but more revenue. When talking about the ADR of accommodations it is good to mention that BONHATA members ADR vary between $86 up to $800 a night.

Maarten van der Scheer, CEO of BIA, shared that Bonaire International Airport experienced a strong first half of 2022. BIA processed 8% more arriving and departing passengers than in the first 7 months of the pre-COVID year 2019. Flamingo Airport is well underway with the preparation of a number of improvements at the airport, in order to upgrade the capacity and quality experience for the passengers. BIA is optimistically cautious about the 2022 and 2023 forecasts, Van der Scheer mentioned the worldwide pilot shortage as a possible risk for future developments.

Ms. Kia-San Silberie on behalf of Harbor Master presented the most recent data for the months of July (2 cruise ships) and August (2 cruise ships and also provided a view for the next month of September (5 cruise ships). Kia-san informed that Bonaire port is currently busy with the cruise schedule for the remainder of 2022 and full schedule for 2023, according to the new executive council policy to move towards the one cruise ship call a day policy. Kia-san also went into detail on the new Memorandum of Understanding (MOU) that has been signed with Royal Caribbean Cruise lines which enables the port the ability to collaborate closely with the cruise line to work towards the “perfect vessel” for Bonaire. To have the perfect fit vessel requires improvement of the operation at the port, regarding bookings, services, and planning.

As part of the Tourism Recovery plan the stakeholders initiated the joint quarterly tourism press conferences with the aim to promote and foster collaboration and inform our local community on the developments within the tourism industry. TCB in collaboration with its stakeholders will continue to inform our community on a quarterly basis on the developments, opportunities and challenges in the Tourism Industry.

Partners: OLB, BONHATA, BIA, Haven Meester and TCB.