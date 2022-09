Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa ta partisipá…

RECALL PA SPINAZI MARKA JUMBO DEN SAKU DI 450 I 600 GRAM

Willemstad – Ta advertí pa no uza spinazi fresku di e marka JUMBO paketá den saku di 450 gram (no labá) ni esun den saku di 600 gram (labá). E kadena di supermarket hulandes JUMBO a emití un atvertensia pa saka spinazi fresku no labá, paketá den saku di 450 gram i spinazi fresku labá den saku di 600 gram for di merkado. Motibu di e advertensha ta ku ta eksistí e posibilidat ku e produktonan aki ta kontaminá ku e bakteria Escherichia coli di e variedat ku ta produsí un toksina ku yama Shiga.

E bakteria aki ku ta identifiká tambe komo STEC, ta un bakteria ku generalmente ta presente den tripa i sushi di hende i animal. E bakteria STEC por forma un peliger pa salú, spesialmente serka señoranan na estado, mucha chikitu, hende di edat avansá, i hende ku tin un sistema imunologiko debilitá.

Públiko konsumidó mester kontrolá riba e saku di spinazi marka JUMBO i chèk e kódigo 8711715882363 i esun 8718452309870 ku fecha di vensementu promé ku 6-sep-2022. Si bo no por desifrá e kódigo no usa e produkto. Esaki ta konta tambe pa restaurantnan i tur mini i super merkado. E Servisio di Higiena (THZ) tambe ta hasiendo bishita den lugánan ku ta bende e produkto(nan) aki.

Dado kaso abo komo konsumidó tin e produkto(nan) aki na kas, por fabor deshasí di esaki. Pa mas informashon por jama THZ na 4322867 òf bishita e websait di e kompania mes.