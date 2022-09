Wardakosta ta interseptá boto ku indokumentadonan ariba / Kustwacht onderschept vaartuig met ongedocumenteerden aan boord

Wardakosta ta interseptá boto ku indokumentadonan ariba

Ayera nochi Wardakosta a detektá un kontakto sospechoso den bisendario di Kòrsou. Mesora e

Sentro di Operashon Marítimo di Wardakosta a dirigí e cutter Jaguar i un Metal Shark na e

lokalidat di e boto sospechoso pa interseptá esaki. Na bordo di e boto kual tabata hopi chikitu, e

agentanan di Wardakosta a enkontrá un kandidat grandi di persona. E boto i e

indokumentadonan a ser hiba na e pir di Wardakosta. Na total tabatin 31 persona na bordo di e

boto, di kualnan 7 hende muhé i 24 hende hòmber inkluso 3 menor di edat. Tur e personanan a

ser entregá na Kuerpo Polisial di Kòrsou ku lo sigui ku e investigashon di e kaso.

Wardakosta lo siguí patruyá pa asina kontrolá e fronteranan marítimo di Kòrsou. E patruyanan

lo vigilá i protehá e fronteranan di transportenan di droga, trafikashon di hende i di arma

konhuntamente ku Kuerpo Polisial di Kòrsou. Abo komo suidadano alerta tambe por yuda

Wardakosta. Na momento kubo mira algu sospechoso riba laman òf na kosta, bo por informá

Wardakosta riba e number 913 òf via whatsapp 510 0913. E numbernan akí ta alkansabel di dia i

anochi.

Kustwacht onderschept vaartuig met ongedocumenteerden aan boord

De Kustwacht heeft gisteravond een verdacht vaartuig nabij Curaçao waargenomen. Het

Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht heeft na detectie van deze verdachte boot

direct de cutter Jaguar en een Metal Shark naar de locatie waar het is waargenomen gestuurd.

Eenmaal op locatie zag de bemanning van de kustwachtpatrouilleboten een kleine boot met een

groot aantal personen aan boord. Bij nader onderzoek van de kustwachters, bleek het om een

vaartuig te gaan met 31 ongedocumenteerden. Alle personen en het vaartuig zijn naar de

kustwachtsteiger gebracht waar ze aan het Korps Politie Curaçao zijn overgedragen. Van de 31

personen waren 7 vrouwen en 24 mannen inclusief 3 minderjarigen. Het Korps Politie Curaçao

gaat deze zaak verder onderzoeken.

De Kustwacht gaat in samenwerking met het Korps Politie Curaçao de komende periode haar

controles op zee intensiveren. Deze controles zijn gericht op het bewaken van de grenzen

tegen illegale drugstransport, illegale migratie, mensenhandel en vuurwapensmokkel. Om onze

territoriale wateren en kustlijn optimaal te kunnen bewaken verzoeken we ook de hulp van de

burgers. U kunt als alerte burger de Kustwacht informeren bij het waarnemen van verdachte

situaties op zee. De Kustwacht is dag en nacht bereikbaar via het nummer 913 of via whatsapp

510 0913.