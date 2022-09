MINISTER SILVANIA TA HABRI KAMINDA PA HULANDA BINI KU MAS KONDISHON

Petishon pa refinansiá debe lo por kosta nos

Resientemente gobièrnu di Kòrsou a bai di akuerdo ku proposishon di Minister di Finansa pa entregá un di dos petishon na Sekretario di Estado enkargá ku Asuntunan Interior i Relashonnan den Reino i Digitalisashon pa refinansiá e debe na Hulanda (karta den konsepto fechá 29 di ougùstùs 2022).

Pa Trabou pa Kòrsou esaki no ta un bon idea. Esaki lo habri kaminda pa Hulanda bolbe bini ku kondishonnan. E mentalidat di e gobernante hulandes no ta kambia i lo no kambia. Kada oportunidat ku e mira pa negoshá algu na su fabor òf pa mara nos na kondishonnan fuera di realidat, e gobernante Hulandes lo hasi’e. Ni den pandemia gobièrnu Hulandes no a tene piedat di nos. Awor ku tin e guera na Ukrania pió.

Kiko ta pone minister Silvania kere ku gobièrnu Hulandes lo aseptá pa refinansiá e debe. Sr. PISAS mester sa mihó a base di su añanan ku e tin den polítika.