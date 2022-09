Premier Evelyn Wever-Croes contestando Parlamentario Mervin Wyatt-Ras:

GABINETE WEVER-CROES TA PONE ATENCION NA STUDIANTENAN CU A BAY STUDIA NA HULANDA

Parlamentario Mervin Wyatt-Ras a haci preguntanan na Premier Evelyn Wever-Croes tocante studiantenan cu a bay studia na Hulanda, en relacion cu e problemanan cu vivienda aya na Hulanda. Premier Wever-Croes, den un carta dirigi na e Parlamentario, a informa e Parlamentario cu 293 studiante a bay Hulanda, y na momento cu nan a yega, 56 no tabata tin cas. Mientras tanto e mentornan a yuda mayoria te cu nan a haya un cas. 11 studiante no a haya un cas di nan gusto ainda.

Parlamentario Wyatt-Ras a insinua cu ta awor diripiente Arubahuis no ta yudando studiante ni mayornan, pero Premier Wever-Croes a recorde cu no ta awor diripiente, ta un maneho cu a cambia tempo di Gabinete Eman caba. Ademas, e problema di vivienda na Hulanda no ta un problema di Arubianonan so, e ta un problema pa e Hulandesnan tambe. Hasta Premier a mustra e Parlamentario con universidadnan di Amsterdan, Utrecht, Eindhoven y Maastricht a pidi studiantenan di exterior pa no bay Hulanda mes, tanten nan no tin cas, algo cu a causa debate politico na Hulanda. Pues no ta un problema di Aruba of Arubahuis.

Finalmente Premier Wever-Croes a sigura sra. Mervin Wyatt-Ras cu Gabinete Wever-Croes SI tin interes di nos studiantenan na pecho, y Minister di Enseñansa Endy Croes ya ta trahando riba solucionnan structural pa e retonan aki.