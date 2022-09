Plataforma ‘100 Women Who Care Curaçao’ ta sigui rekoudá fondo pa yuda nos komunidat!

Mas di 50 mil florin a keda rekoudá durante 6 aña di eksistensia

Willemstad – Durante di un anochi eksitoso, e grupo di hende muhé ku a partisipá na e reunion di 6 di september 2022 di e inisiativa ˈ100 Women Who Care Curaçaoˈ , a rekoudá fondo pa Daily Meal Program. E montante ku Daily Meal Program a risibí, ta yuda nan pa nan por sigui duna kuminda na un grupo lubidá den nos komunidat prinsipalmente ansianonan ku no tin famia, stof of frigidaire, drogadikto i migrantenan ku ta biba den situashonan ekstremo di pobresa.

Kon e konsepto di 100 Women Who Care ta funshoná

Ku esfuerso minimal ta logra hasi impakto! Ounke ainda no a logra e kantidat di 100 hende muhé huntu den un enkuentro, ta visibel ku e kantidat di hende muhé ku ta interesá ta krese ku kada enkuentro di ˈ100 Women Who Care Curaçaoˈ. E grupo ta topa un biaha kada trimèster. Den e enkuentro di mas òf ménos un ora, ta skohe pa medio di un sistema di lòt, pa 3 proyekto ku e partisipantenan mes a bini kuné. Representantenan di e proyektonan ta konta kiko nan proyektonan ta enserá i despues e grupo ta skohe pa medio di votashon kua di e proyektonan ta haña e fondonan di e enkuentro. E fondo ta formá pa medio di e montante di 100 florin ku kada hende muhé ta pone disponibel pa medio di deposito. Esaki ta nifiká ku si e grupo yega e kantidat di 100 partisipante, e donashon na e proyekto di eskoho ta bira 10.000 florin. Ku e inisiativa aki, pa aña por yuda 4 organisashon na Kòrsou pa realisá e bon kousa ku nan ta traha pe. Durante di e 6 añanan, inkluso durante di Pandemia, e grupo a rekouda huntu mas di NAF. 50 mil florin ku a keda inverti den 14 organisashon lokal den 15 enkuentro .

ˈ100 Women Who Careˈ na Kòrsou, meskos ku tantísimo inisiativa ku e mesun nomber na diferente pais den mundu, ta boga pa duna donashonnan den nan mes komunidat, sin ku parti di e fondonan ta bai na gastunan di e inisiativa mes. Tur hende ku ta hasi esfuerso pa e inisiativa, ta hasi esaki na un manera boluntario. E grupo ta reuní serka Hofi Cas Cora, ku ta brinda e oportunidat aki pòrnada. Hende muhénan ku ke djòin e inisiativa aki, por hasi esaki via di e grupo riba Facebook bou di e nomber ˈ100 Women Who Care Curaçaoˈ of manda un mensahe pa 100womenwhocarecuracao@gmail.com. Organisashonan ku ta en buska di fondo tambe ta keda invita pa hasi kontakto.

Siguiente enkuentro ta dia 6 di desember próksimo, pa 6’or di atardi na Hofi Cas Cora!