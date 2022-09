Gemeenschappelijk Hof van Justitie lid van SCN

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint

Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is als 103e

lid toegelaten van de Superior

Courts Network (SCN). De SCN is een netwerk van rechtscolleges dat verbonden is aan

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit netwerk bestaat momenteel,

met het Gemeenschappelijk Hof, uit 103 rechtbanken uit 45 verschillende landen. Het doel

van de SCN is om te zorgen voor een doeltreffende uitwisseling van informatie tussen de

hoogste nationale rechterlijke instanties en het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens. Namens het Gemeenschappelijk Hof fungeert rechter mr. S. Carmelia als de liaison

in de SCN.