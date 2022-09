PROMÉ MINISTER GILMAR PISAS A HIBA DIFERENTE KOMBERSASHON DURANTE SU ESTADIA NA NEW YORK

Willemstad –Promé Minister sr. Gilmar Pisas a hiba diferente kombersashon durante su estadia na New York.

Promé Minister sr. Pisas a hiba kombersashon ku e Presidente di Sürnam sr. Chandrikapersad Santokhi.

Den e kombersashon aki a elaborá riba e.o. Caricom, Gas i Petroli, Turísmo, Agrikutura, Peskeria, fortifikashon di e koperashon i komunikashon entre Sürnam i Kòrsou.

Presidente di Sürnam

Promé Minister a hiba kombersashon tambe ku e Minister di Asuntunan Eksterior i Caricom di Trinidad & Tobago dr. Amery Browne.

Durante di e kombersahon aki a elaborá riba e.o. Refineria, imigrantenan di Venezuela i Caricom.

Minister of Foreign and Caricom Affairs Dr. Amery Browne from T&T

Tabatin un kombersashon tambe entre Promé Minister sr. Pisas i e Minister di Asuntunan Eksterior di Guyana sr. Hugh Todd. Durante e kombersashon a papia tokante e.o. Turísmo, Agrikultura, Petroli, Caricom i fortifikashon di kolaborashon i komunikashon entre Guyana i Korsou.

Promé Minister sr. Pisas tabatin kombersashon tambe entre e 4 Promé Minister den Reino, reunion ku e Sekretario General di Nashonnan Uní sr. António Guterres, i reunion ku e Sekretario athunto pa ku Asuntunan di Karibe i Haiti sra. Barbara Feinstein.

UNSG

sra. Barbara Feinstein

Por último Promé Minister sr. Pisas ku orguyo a presentá e instrumentonan di ratifikashon di Reino pa Kòrsou pa dos tratado importante. Un tabata tokante e prohibishon di “municio de racimo” (esaki ta e nòmber di e tratado na spañó) i un tokante di e lucha kontra prostitushon infantil.

Promé Minister sr. Pisas a hiba kombersashon tambe ku e organisashon di UN-OHRLLS (United Nations Office of the High Reoresentative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States).

Durante e kombersashon ku e Alto Representante di UN OHRLLS sra. Rabab Fatima, e paisnan Karibense den Reino ta papia tokante nan status komo estado insular chiki den desaroyo (SIDS), kon pa traha mas ku UN-OHRLLS pa haña mas fondo i asistensia tekniko, i kon e trayekto di e “Multidimensional Vulnerability Index” (MVI) lo kana.

E biahe tabata unu ku hopi reunion i presentashon kaminda por a kosechá hopi informashon riba e parti di e.o. kambio klimátiko, seguridat di kuminda, konservashon di oseano i aser