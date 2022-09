PROMÉ MINISTER GILMAR PISAS A PARTISIPÁ NA E DI 77 SESHON DI ASAMBLEA GENERAL DI NASHONNAN UNÍ

Willemstad – Promé Minister Gilmar Pisas a partisipá na e di 77 seshon di Asamblea General di Nashonnan Uní di 19 pa 23 di sèptèmber 2022.

E Asamblea General di Nashonnan Uni a tuma lugá finalmente después di 3 aña en persona, debí na e pandemia.

Na apertura di e Asamblea General Promé Minister sr. Pisas a presensiá 3 spich.

E promé spich tabata di Sekretario General di Nashonnan Uni, sr. António Guterres. Sekretario General sr. Guterres a pone un enfoke riba e guera na Ukrania i na e krisis klimátiko. Tur dos krisis tin mester di solushon multilateral sigun sr. Guterres.

E sigiuente spich tabata di e Presidente di Brazil, sr. Jair Bolsonaro ku a papia tokante e esfuerzonan di su Gobièrnu pa ku kon a dil ku a pandemia di COVID-19 i medio ambiente.

E delaster spich tabata esun di e Presidente di Chile, sr. Gabriel Boric ku a kritiká e invashon di Rusia na Ukrania, e krisis klimátiko i e fluho migratorio di Venezuela ku ta pone un preshon tremendo riba nan institushonnan i sosiedat.

Durante di e Siman di Alto Nivel (High Level Week) di Asamblea General Promé Minister sr. Pisas a haña e oportunidat pa tabata oradó durante 3 evento paralelo ku a tuma lugá.

Esakinan tabata:

e seshon di “Blue Leaders, catalyzing efforts to protect the ocean through a global network of highly and fully protected marine areas”. E seshon a keda kordiná pa Bèlgika i Nigeria i Promé Minister sr. Pisas a haña oportunidat pa sera konosí i kombersá ku e vise Promé Minister di Bélgika sr. Vincent Van Quickenborne. Durante e seshon aki Promé Minister Pisas a anunsiá ku Reino lo bira miembro di e inisiativa di “Blue Leaders”, pa asina pone un enfoke importante riba nos oseano. e seshon di “The Resolve to Act on Early Warnig for All”. E seshon aki a keda kordiná pa Finlandia i e Organisashon Meteorologiko Mundial (WMO); i e seshon di “Act on Water to feed the World”, kual seshon a keda kordiná pa e Minister di Komersio Eksterior i Koperashon di Desaroyo di Hulanda sra. Liesje Schreinemacker.

Durante di e seshonnan aki Promé Minister sr. Pisas a splika kon importante un sistema di alerta tempran tin pa henter mundu, espesialmente mirando ya kaba kuantu fenómenonan ekstremo meteorológiko ku e kambio klimátiko ta kousando.

E la splika kua ta e etapanan ku ya Kòrsou ta avansá den dje, kualnan ta e.o.: krea un “Off Shore Marine Sanctuary” di mas grandi den Karibe; krea 6 zona mas chikí di reprodukshon di piská adishonal ku e ophetivo pa mehorá e protekshon i e maneho di nos “coral reef ecosystem”; hasi posibel pa nos zona di kosta ta mas resistente pa ku e situashon di kambo klimátiko; apoyá siensiá marítimo; i krea un mekanísmo finansiero pa finansiá e parti di oseano.

Promé Minister sr. Pisas a splika tambe ku e ta nesesario pa haña solushon pa ku e desaroyo sostenibel di awa, inkluso e seguridat di alimento i e medionan di bida sostenibel. Logrando e seguridat di alimentashon i mehorashon di nutrishon ta krusial pa nos por alkansá e agènda 2030 pa ku e desaroyo sostenibel, manera e.o. e SDG 1 tokante 0% di pobresa, e SDG 3 tokante un bon salu i bienestar, i e SDG 4 ku ta referí na e bida supmarino

Opening General Assambly

Blue leaders

Early Warning Initiative

Act on water to feed the world

Promé Minister sr. Pisas a partisipá tambe na e seshon di Earth4All Side-event.

E seshon aki ta tokante e crisis klimátiko ku tin na mundo aworaki. E Gobièrnunan di Spania i Costa Rica a organisá e evenemento aki huntu Potsdam Institute for Climate Impact Research, the Stockholm Resilience Centre, Norwegian Business School i The Club of Rome.

Earth4All

E sientífiko i ekonomistanan a presentá e investigashonnan ku a keda hasí riba e problemátika di kambio di klima. Durante e seshon nan a presentá e buki ku nan a skibi ku tur nan model, senario i konklushonnan yamá “ Earth for All: A Survival Guide for Humanity”. Durante e seshon a para ketu na e kambionan ekstraordinario ku tin mester pa dil ku krisis, disigualdat, pobresa, empoderamiento di muhé, sistema alimentario i sektor energétiko.

Promé Minister sr. Pisas a topa ku e delegashonnan di Aruba, Sint Maarten i Hulanda na New York. Huntu a partisipá na diferente di e seshonnan ku tabatin.

Delegashonnan i staff