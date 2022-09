Trayekto ‘Na Kaminda Pa GEW 2022’ a ranka sali



WILLEMSTAD – Durante siman pasá e trayekto Na Kaminda Pa Global Entrepreneurship Week a ranka sali di forma eksitoso. E komité organisadó responsabel pa GEW Curaçao i GEW Bonaire, tabatin komo bishitante spesial Profesor – dr. Hein Roelfsema kende ta un di e personanan ku a lanta Global Entrepreneurship Network (GEN) na Hulanda. Sr. Roelfsema tabata pa vários aña direktor di GEN Netherlands i ta alabes dosente na Universidat di Utrecht.



E ‘Siman Empresarial’, (GEW), ta un proyekto ku e organisashon mama, GEN, ku sede na Estádos Unídos, ta stimulá na e mas di 200 pais afiliá na GEN. Global Entrepreneurship Week lo mester tira lus riba importansia di e emprendedó. Alabes pa medio di seshonnan informativo ta stimulá ‘Start Ups’ pa establesé nan idea di negoshi i empresanan eksistente (‘Scale Ups’) pa interkambiá B2B na nivel global, pa desaroyá nan negoshi i hiba esaki pa un siguiente nivel.

E aña aki e ‘siman empresarial’ (GEW) ta tuma lugá di 14 pa 22 di Novèmber.



Komo parti di e trayekto ‘On The Road To GEW, Profesor, dr. Roelfsema a duna un charla na un grupo di empresario i empleadonan di Maduro & Curiel’s Bank, partner ya pa hopi aña di GEW Curaçao. Alabes sr. Roefsema a hiba kòmbersashonnan ku representantenan di Ministerio di Edukashon, Siensia, Deporte i Kultura i Ministerio pa Desaroyo Ekonómiko.



Pa loke ta trata GEW 2022 mes, e komité organisadó, huntu ku diferente partner, a prepará un programa di evento i aktividat hopi interesante di kua, riba un base regular, lo kompartí informashon via di e plataformanan digital di GEWCuracao i media di Kòrsou.



Segun e trayekto pa yega na e siman prinsipal (GEW) ta desaroyá lo publiká informashon tambe riba e website www.gewcuracao.com.



Si tin organisashon ku ke tuma kontakto ku ke partisipá komo partner na GEW Curaçao 2022 por tuma kontakto via mail board@gewcuracao.com of manda un app na +599 9 560 8284

