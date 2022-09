Eigen Woning Plan selebrando 25 aña komo katalisadó di kasnan pagabel na Kòrsou

Willemstad – Resientemente Eigen Woning Plan (EWP) a kumpli su di sinku lustro sirbiendo pueblo di Kòrsou ku dedikashon, dor di traha kasnan pagabel den kolaborashon ku Gobièrnu di Kòrsou. Direktor di EWP Sr. Wendell Bonafacio por a mira bèk ku orguyo riba e logronan palpabel di EWP manera konstrukshon di mas ku 700 bibienda pa Kòrsou, barionan nobo ku a keda fundá i e aporte di EWP na Kòrsou su desaroyo sosial. Tambe riba e echo ku durante añanan, EWP a sigui desaroyá i mehorá su maneho di traha kas pagabel di tal forma ku e kliente ta sali aun mas benefisioso. “EWP ta para pa kalidat i un eksperensia memorabel. Apesar ku e preis di e kasnan ta relativamente abou, nos klientenan por ta sigur ku nan ta risibí un kas di kalidat haltu. Nos ta keda duna e kliente e servisio ku e meresé te na momentu ku e ta satisfecho ku su kas nobo,” Sr. Bonafacio a splika. Den e próksimo añanan EWP ta spera di traha hopi kas pagabel mas pa pueblo di Kòrsou.

Ya ta 25 aña pasá ku EWP a habri su portanan, a petishon di e gobièrnu ku tabata na mando e tempu ei, ku e meta pa traha kasnan pagabel pa pueblo di Kòrsou. E asina yamá Public Private Partnership (PPP) kaminda gobièrnu ta duna su aporte pa kontratistanan traha kas di bon kalidat na un preis rasonabel pa personanan den nesesidat. E meta prinsipal tras di PPP tabata pa aliviá e demanda haltu di tereno pa traha kas via lista di espera di Domeinbeheer. Habitantenan lokal tabata konosí pa skibi nòmber i warda pa años te ora haña un tereno serka gobièrnu pa traha kas. Esaki tabata dura largu i hopi hende tabata keda sin kas.

Durante 25 aña EWP a sirbi ku gran orguyo komo e katalisadó prinsipal di e konsepto di PPP pa yuda personanan interesá haña un chèns pa kumpra nan propio kas den tempu kòrtiku. E promé proyekto di bibienda ku EWP a realisá tabata na aña 2004 ku konstrukshon di 229 kas na Cas Cora Nobo (Sapaté Zuid). Aki EWP a funda e bario kompletu, invertiendo den entre otro e infrastruktura di utilidat i tambe e kareteranan pa outomobilistanan mobilisá den e bario. Otro proyektonan eksitoso di bibienda ku a sigui despues tabata den e barionan di Mahuma, Bista Musikal i Acrópolis.

Apesar di e éksitonan, EWP a dil tambe ku diferente reto durante e 25 añanan. Fuera di retonan eksterno manera pandemia i maneho di inflashon di tal forma ku tòg e kasnan ta keda bendí lokalmente na un preis pagabel, EWP mester a adaptá su maneho interno tambe. Esaki a konsekuensia di e echo ku kumpradónan tabata bira kada bes mas krítiko. Sr. Bonafacio ta splika: “E generashon nobo ta hopi mas krítikoy ku nan rason. Esaki ta tene nos mes tambe mas skèrpi i yuda nos mehorá nos kalidat”. Ántes e kumpradó tabata enfoká riba simplemente haña su propio kas pa e por biba trankil aden. Sinembargo, e kumpradó di awendia ta dispuesto pa paga pa su kas nobo solamente si e kas ta kumpli ku sierto rekerensianan di su preferensia.

No opstante e retonan aki, EWP ta sigui enfoká riba kumpli ku e nesesidat di e kliente den su proseso pa yega na un bibienda pagabel. Kada reto ta resultá den mehorashon pa halsa e eksperensia i satisfakshon di e kliente. Aktualmente EWP tin proyekto Flor Tropikal ku mas o ménos 149 kas modèrno i pagabel na benta den e área di Montaña Bou. E kasnan aki tin e posibilidat pa brinda e kumpradó e opshon pa despues di tempu e mes ekspandé su kas ku un kamber òf un baño mas segun nesesidat i forsa. Personanan ku ta interesá por bishitá e wèpsait di EWP http://www.eigenwoningplan.com awe mes i registrá pa bini na remarke pa kumpra un kas.

Eigen Woning Plan viert 25 jaar als katalysator van duurzame en betaalbare woningen op Curaçao

Willemstad – Recentelijk heeft Eigen Woning Plan (EWP) haar vijfde lustrum gevierd waarin zij, in samenwerking met de Regering van Curaçao, met toewijding het volk van Curaçao dient door betaalbare woningen te bouwen. De directeur van EWP, de heer Wendell Bonafacio, blikt met trots terug op de prestaties van EWP, waaronder de bouw van meer dan 700 woningen, de ontwikkeling van nieuwe buurten en de bijdrage van EWP aan de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van Curaçao. Hij is ook trots op het feit dat EWP in de loop der jaren haar bouwaanpak verder heeft ontwikkeld en verbeterd, zodat klanten steeds meer profijt van hebben. “EWP staat voor kwaliteit en een gedenkwaardige ervaring. Ondanks de relatieve lage prijzen van de woningen kunnen onze klanten verzekerd zijn van de kwaliteit. Wij spannen ons in om de klant te blijven dienen totdat zij tevreden is met haar nieuw huis,” aldus de heer Bonafacio. In de komende jaren hoopt EWP nog veel meer betaalbare woningen te kunnen bouwen voor het volk van Curaçao.

Het is al 25 jaar geleden dat EWP haar deuren heeft geopend op verzoek van de toenmalige regering, met als doel het bouwen van betaalbare woningen voor het Curaçaos volk. Deze woningbouwprojecten komen voort uit een Public Private Partnership (PPP) met de overheid die de terreinen faciliteert waarop ontwikkelaars kwalitatieve en betaalbare huizen bouwen voor de minder daadkrachtigen. Het hoofddoel van de PPP was en is nog steeds het verlichten van de grote vraag naar terreinen voor het bouwen van een eigen huis via de wachtlijst van Domeinbeheer. Lokale bewoners zijn bekend met het inschrijven voor een erfpachtterrein en vervolgens vele jaren wachten. Dit traject duurt erg lang en het lukt weinig mensen om via deze weg een eigen huis te bouwen.

EWP fungeert al 25 jaar als de belangrijkste katalysator van het PPP-concept om mensen de kans de geven op korte termijn een eigen huis te kopen. Het eerste woningbouwproject van EWP werd in 2004 uitgevoerd met de bouw van 229 huizen te Cas Cora Nobo (Sapaté Zuid). EWP heeft de volledige woonwijk opgericht, geïnvesteerd in de infrastructuur van de nutsvoorzieningen en in de (toegangs)wegen zodat de bewoners zich kunnen mobiliseren. Andere succesvolle woningbouwprojecten zijn uitgevoerd in de wijken Mahuma, Bista Musikal en Acrópolis.

Naast de successen, heeft EWP de afgelopen 25 jaar ook diverse uitdagingen het hoofd weten te bieden. Naast externe uitdagingen zoals de pandemie en het beheersen van de bouwkosten wegens inflatie zodat de woningen alsnog betaalbaar aangeboden konden worden, moest EWP ook haar interne bedrijfsvoering aanpassen. Dit als gevolg van het feit dat kopers steeds kritischer worden. “De nieuwe generatie is veel kritischer en dat is hun goed recht. Dit houdt ons scherp en helpt ons om de kwaliteit voortdurend te verbeteren”, aldus de heer Bonafacio. Vroeger was de focus van de koper gericht op het hebben van een eigen huis waarin zij in alle rust kon leven. Tegenwoordig is de klant bereid te betalen voor een eigen huis alleen als deze voldoet aan bepaalde specifieke eisen en voorkeuren.

Ondanks de uitdagingen blijft EWP zich richten op het helpen en begeleiden van klanten in het proces om te komen tot een betaalbare woning. Uitdagingen resulteren in verbetering van onze diensten en producten, met als doel het verhogen van de tevredenheid van onze klanten.

Momenteel heeft EWP het project Flor Tropikal in de omgeving van Montaña Bou in de uitvoering, met ongeveer 149 moderne en betaalbare woningen. Deze woningen bieden aan kopers de optie om, zelf op termijn en op basis van hun behoefde en mogelijkheden, het huis uit te breiden met een kamer of een badkamer. Geïnteresseerden kunnen zich vandaag nog registeren op de website van http://www.eigenwoningplan.com om in aanmerking te komen voor een woning.