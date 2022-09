STUDIANTENAN DI UOC TA SERA KONOSÍ KU TUI CURAÇAO / UOC STUDENTEN MAKEN KENNIS MET TUI CURAÇAO

STUDIANTENAN DI UOC TA SERA KONOSÍ KU TUI CURAÇAO

Willemstad/Rijswijk, 30-09-2022 – Riba Dia Mundial di Turismo (World Tourism Day) , 27 di sèptèmber ku a pasa, mas o ménos 45 studiante di ‘International Hospitality & Tourism Management’ na UOC tabata di bishita serka TUI Curaçao. E meta di e dia aki tabata pa duna e studianten un vishon riba diferente oportunidatnan di karera den e kompania TUI i den e sektor aki. E dia a kuminsá ku un introdukshon di parti di e General Manager di TUI Nederland, Arjan Kers, siguí pa oradónan invitá, Farley Hollander (Resident Manager di Avila Beach Hotèl) i Kim Moehamad (Director Marketing & Sales na Tourism Management Curaçao).

Despues diferente presentashon a sigui di varios departamentu di TUI Curaçao pa asina laga e studiantenan sera konosí ku tur e 9 departamentunan, bou di kua Marketing & Sales, Cabin Crew i Human Resouces. E dia a wòrdu klousurá ku un Marketplace kaminda direktiva di kada departamentu a kontestá preguntanan di e studiantenan. E studiantenan tabatin hopi pregunta i nan a mustra un interes inmenso pa TUI i e oportunidatnan den e sektor aki. Tabata un dia eksitoso!

UOC STUDENTEN MAKEN KENNIS MET TUI CURAÇAO

Willemstad/Rijswijk, 30-09-3022 – Op World Tourism Day (dinsdag 27 september jl) waren ongeveer 45 studenten van de opleiding International Hospitality & Tourism Management van de University of Curacao (UoC) te gast bij TUI Curaçao. Het doel van deze dag was om de studenten inzicht te geven in de verschillende carrièremogelijkheden binnen TUI en in de sector. De dag startte met een introductie van de General Manager van TUI Nederland, Arjan Kers, gevolgd door 2 gastsprekers uit de sector, Farley Hollander (Resident Manager Avila Beach Hotel) en Kim Moehamad, Director of Sales & Marketing bij Tourism Management Curacao (TMC).

Daarna werden er vanuit alle afdelingen van TUI Curacao presentaties gegeven om studenten kennis te laten maken met alle 9 afdelingen, waaronder Customer Service, Marketing & Sales, Cabin Crew en Human Resources. De dag werd afgesloten met een Marketplace waarbij de leidinggevenden van alle afdelingen de vragen van de studenten beantwoordden. De studenten hadden talloze vragen en toonden enorm veel interesse TUI en de carrière mogelijkheden binnen de sector. Een geslaagde dag!