VERSION OFICIAL

HOBEN TA HOGA DEN POOL NA UN CAS DEN PALM BEACH

ARUBA

Awe mainta pa mas o menos 06.05 central di polis ta wordo informa cu un persona lo a haya problema den un pool na un cas na Palm Beach y no ta duna señal di bida.

Un rato despues melding ta drenta for di hospital cu a trece un mucha homber cu no ta duna señal di bida y cu aparentemente a hoga den un poel. Mesora Central ta despacha un patruya di polis pa hospital y aki 06.42 Dokter Kuip a constata morto di Daniel Perez-Cujia, naci na Aruba di 24 aña di edad.

Recherche di districto di Noord y Departamento Tecnico di Cuerpo Policial ( BFTO) tambe a presenta na hospital y tambe a bay na e cas na Palm Beach caminda cu e caso aki a sosode pa haci e interogacion y investigacion necesario.

Departamento di slachtofferhulp tambe a presenta na hospital na unda a brinda yudansa y sosten na e famia di e fayecido.

Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.

Resultado fatal:

”Wega CHALLENGE” kende ta keda mas largo bao awa, a causa morto di Daniel di 24 aña.

Un fiesta di hoben, cu wega di hoben, alcohol na abundancia, un ta reta otro, a resulta fatal. Y awor tur kier culpa otro, menos realisa cu nan acto iresponsabel a costa bida di nan amigo.

Investigacion preliminar y basa riba e prome declaracion di amigonan na Spoedeisende Hulp na Dr. Horacio E. Oduber Hospital, ta indica cu e victima a sali for di cas sin cu su mama y tata tabata sa. Ta parse cu e hoben ya caba tabata burachi te cu e mayornan a kita yabi y e auto tambe.

Pero asina mes e amigonan lo a pasa buske na cas y nan a bay sigui fiesta na un cas cu e amigonan a huur na Palm Beach. Ey a dicidi di hunga ‘challenge’ cuanto minuut nan por wanta bao di awa den piscina.

E “amigonan” a lag’e basta rato bao awa. Despues nan a sac’e pero ya tabata laat. Nan a yama ambulance pero no a warda y nan mes a dicidi di transporta Daniel morto mes den auto. E nursenan a sali pafo y a cuminsa reanima e victima den auto mes. A trece paden hunto cu dokter, pero ya e tabata biña caba. A reanima basta largo den SEH pero su curason no kier a rebiba. Pa 6:39 am dokter a declar’e morto.

Asina cu polis a yega y a informa di e susedido y cu tin declaracionnan contradictorio, a opta pa tuma e curpa mesora den beslag. Anatoom pataloog lo mester haci un investigacion pa saca afo, medicamente, con e hoben a fayece y si por tin agresion of kico el a bebe, huma of uza den e proceso.

Mester menciona cu na hospital, recherchenan investigando e caso a nota mesora cu e amigonan kier a laba man door di gaña cu ta e nursenan di hospital a reacciona laat. Nan hasta a bringa cu security na hospital. Sinembargo, un di e amigonan mes a basha bao, ora cu e berdad y realidad a bati na nan porta.

E investigacion awo ta sigui, caminda ta scucha version di tur e invitadonan na e fiesta. Mester sigura cu tur e declaracionnan ta cuadra, pa por yega na e version berdadero di con Daniel a fayece y pa sigura cu no tin nada otro cu a sosode na e sitio cu por a causa su morto. Un biaha mas hopi forsa na e mayornan y famia, cu awor a keda den tristeza.