Tantu lider di PAR komo Luigi mester buska lomba di kanapé pa subi

I baha fo’i lomba di MFK i Minister Silvania

WILLEMSTAD,- Miembro di Parlamento pa frakshon di MFK, Ramón Yung ta konsehá tantu Luigi Faneyte komo lider di partido PAR pa baha for di lomba di MFK i Minister Silvania i buska lomba di kanapé pa subi.

Parlamentario Ramón Yung a tuma nota di un kampaña ku tantu miembronan di partido PAR komo tambe e “angel wardadó” di parttido PAR, Luigi Faneyte den koperashon ku medionan di komunikashon i tambe medionan sosial a lansa ultimamente, ku e fin pa desakreditá Minister Silvania i na mes momento, trata na inkriminá e minister den kasamentu dje Lei di Normering Topinkomens ku eliminashon dje 12.5% riba salario di ámtenarnan.

Luigi Faneyte primeramente a ekspresá su mes di forma denigrante, bisando ku su mama semper a siñ’é pa nunka vota pa hende mas “bobo” ku kuné. Komo un persona sivilisá mi mama semper a siña ami Ramón Yung, pa NUNKA no yama otro hende bobo, pasó ora bo pretendé di ta mas sabí ku un otro, un dia por resultá ku realmente bo no ta e hende sabí ku bo ta pretendé di ta.

Despues ku e lider di PAR, Quincy Girigorie a akusá Gabinete Pisas di ta kulpabel den kasamentu dje 12.5% ku e LNT, pasó Gabinete Pisas tin 1 aña i mei ta rèk kakiña i no ke tuma desishon riba e Lei di Normering Topinkomens, e “angel wardadó” di PAR, Luigi Faneyte awor ke usa un deklarashon di sekretario di estado van Huffelen, pa indiká ku ta e aña aki a kasa e 12.5% ku e Lei di Normering Topinkomens.

Parlamentario Ramón Yung ta lamentá ku ni e lider di PAR, Quincy Girigori, ni e “angel wardadó sabí” di PAR no ta “skucha” bon. Skucha bon, o sea “luistervaardigheid” ta un arte. Pasó sra. Van Huffelen enberdat a bisa ku ta e aña aki a kasa e 12.5% ku e Lei di Normering Topinkomens. Pero ta bale la pena pa pone BON atenshon na lokual e sekretario di estado a sigui bisa despues tambe.

Sra. Van Huffelen tekstualmente a bisa:”nee, dat hebben we dit jaar gedaan, want de vraag die de landen stelden, was vooruitlopend op het feit dat er nog steeds liquiditeitssteun was om die afspraken van 12.5%, wilden de landen van afstappen. Misschien niet het hele bedrag, maar ze wilden de mensen meer willen betalen, er is inflatie.

Dan hebben we gezegd dat is goed, MAAR DAN VINDEN WE HET HEEL BELANGRIJK DAT EEN AANTAL ANDERE AFSPRAKEN DIE WE OOK AL EERDER GEMAAKT HEBBEN, DUS DIE WET NORMERING TOPINKOMENS HEBBEN WE AL ZO’N TWEE JAAR GELEDEN AFGESPROKEN DIE HIER ZOU MOETEN KOMEN, DAT DIE DAN WEL OOK GEREALISEERD ZIJN, voordat je dat hele bedrag weer terug geeft”.

Pues, sekretario di estado a papia palabra kla i a bisa ku a mara e 12.5% na e Lei di Normering Topinkomens, pasó tabatin ALGUN palabrashon hasí kaba ku Ulanda pa MAS ku dos aña kaba, kual awor Ulanda kier mira realisá promé ku eliminá e 12.5%

Ta di lamentá ku e “angel wardadó sabí” di PAR, Luigi Faneyte ta tribi di yama otro hende bobo, pasó ni e arte di skucha bon, esta “luistervaardigheid” e no ta dominá.

Parlamentario Ramón Yung ta konsehá e “angel wardadó sabí” di PAR, Luigi Faneyte i tambe e lider di PAR, pa baha for di lomba di partido MFK i pa buska lomba di kanapé pa subi. Aki un biaha mas por mira klaramente kon “Porko ta buska manera di limpia su kurpa na muraya blanku”.

Atentamente,

Ramón Yung

Miembro di Parlamento

Pa Frakshon di MFK