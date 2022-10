KOMUNIKADO DI PRENSA 461 /2022

04 òktober 2022

Detenshon relashoná ku atrako.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djamars 4 di òktober 2022, alrededor di 00:13’or, sentral di Polis a dirigi un unidat na un

snack na Seru Fortunaweg pa un atrako ku a kaba di tumá luga.

Mesora a dirigí un unidat di polis pa e sitio i na nan yegada a hasi un investigashon.

For di e investigashon preliminar a sali na kla ku 5 homber arma mester a baha for di un

vehíkulo i a atraká e bishitante nan.

Despues sentral di polis a dirigí e unidat pa asisiti un kolega di atrako tim ku a señala e

vehikulo sospechoso na un establesimentu riba F.D. Rooseveltweg.

Na yegada di e unidat a hasi detenshon alrededor di 02:40’or di e hòmber sospechoso

L.A.W. nase na hulanda di 24 aña di edat.

E co sospechoso nan no a duna oido na e ordu di polis i a hui bai den e vehíkulo for di e

sitio.

Despues a sigi un persekushon i a bin detene alrededor 02:50’or un otro hòmber

sospechoso L.L.W. nase na Hulanda di 21 aña di edat, na altura di e pomp di gasolin na

Juan Domingu.

A konfiská un vehíkulo i artikulonan di suma importansia pa e investigashon

Un di tres sospechoso ku tabata den e vehíkulo a logra hui i bai laga polis.

A presentá e dos sospechoso nan dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená nan

enkarselamentu pendiente di mas investigashon.