Resultado di kampionato MCB CSB

Siguiente weganan : Djarason 12 òktober 2022 Sam Bunting Ballpark 19:30 hr Pichingolo v/s Rising Trotters Fem A 2 Semi-final 21:30 hr Souax Gill’s Sport v/s Pichingolo Nissan Fem AA 42 R Djaweps 13 òktober 2022 Sam Bunting Ballpark 19:30 hr Rising Trotters v/s Pichingolo Fem A 3 Semi-final STN 20:00/21:30:00 hr The Fighting Team v/s Souax Gill’s Sport Fem AA 49 R Edward Martis

