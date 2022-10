ABO MES TA KERE KU NOS POR SIGUI ASINA AKI

Mi tin asta berguensa, pero mi ta trese dilanti. Kisas ta ami so ta mira loke ta pasando aki na korsou. Un persona ta yega aki ku boto illegal. Subi tera yega kaminda e ta keda i sigiunte dia kuminsa traha.

Minimoloon ta 9,62, pero loke ku e risibi ta bon. Donjo trabou ta probecha di okashon aki i ta paga 35, 40 of 50 florin pa dia. E ta tume i manda 80 porshento pa su hendenan. Sobra e ta drei kune aki i pidi aki aya of bai den otro mundu ilegal pa yena e buraku ku keda.

Tur esaki tin mas ku 40 anja ta pasa i nos no ta buska un manera pa saka algu komo pais for di esaki. Nos ta keda lamenta, yora i bai top show duna komentario sin solushona e kaso.

LEINAN TA OBLIGA NOS DI PAGA

Pa e kos ta mas dushi ahinda, nos ta obliga basa riba lei pa kumpli ku nan tambe. Entre otro nos mester duna asistensha na CMC na un persona ilegal te dia ku e rekupera. Mi sa di un bon fuente di CMC ku un joe a drumi 6 siman aya den i no por a kobra net un sen pretu di esaki. Mama a duna lus tampoko por a kobra nada pasombra nan no ta bisa ken ta tata. Algun dia pasa Sr. Martina a menshona ku ya nos tin 17 million pa paga di ilegalnan. Nos ta obliga di tuma e joenan aki na skol. Aki tambe ta pueblo ta paga.

Ora ku autoridat garanan, nos mes mester paga pasashi pa deporta nan. Tur dia ku na ta na barak, nos mester pone vigilansha, duna bon alimentashon i tambe rekreashon. E transport pa erport ta nos ta paga. Algun luna pasa polis mester a bai duna asistensha na bululu di ilegalnan. Ta nos mester paga pa e polisnan aki su trabou. Ta kore outo, bromer bai pariba bin pabou, ora okashona aksidente, ta baha kore bai. Polis ta buska i hanjanan, pero net nada no ta bin afo. Abo ta keda ku tur gastu pasombra nan no tin net nada pa paga.

POR KOBRA MASKE TA ALGU

Lei ta pone ku nos no por kita nada for di ilegalnan, pero si tin manera pa nos por risibi algu. Nos parlamento mester bai over na un lei rapido ku ta pone ku tur illegal ku ta traha, mester wordu registra. Si topa ku un persona ta traha, anto abo no ta paga su rekesitonan, e donjo trabou ey ta wordu espone i mester paga mesora 25 mil florin pa kada un ilegal. Pais asina ta kuminsa spar sen di kuido, ta kita poko poko sen pa pago di pasashi i transport di deportashon. Anto esnan ku ta kore outo si ningun papel nos ta bai over na kita e koi kareda aki i bende na findishi. Si e ta riba nomber di un persona ku si ta legal, e persona aki ta wordu pone responsabel pa tur danjo, butnan i tog ta bai over na kita e koi kareda aki.

Mi sa kaba ku mesora ta bin dilanti ku no por, pasombra aki na korsou nos ta buska e kaya ku menos resistensha. Pero riba un pais manera nos, tur kos por basta e ta illegal. Kon por pa bira legal si nunka no por. Si antes tabata bisa ku joe Korsou no ke traha trabou di Security, limpiesa di kas i chapi, awor aki ilegalnan ta tur kaminda.

Nan ta traha awor aki tur kaminda. Panaderia, supermarket, bende number den kantor, bende number den outo, laba outo, den enfermeria, kuida hende, asta den prensa. NOTA : NO KU NAN TA BIRA LEGAL. PERO ALOMENOS NOS TA RISIBI ALGU PA PAGA GASTUNAN PA NAN MES.

Johnny Isabella