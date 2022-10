VIOLENSIA INESESARIO 

Un pelea inhumano den kaya prinsipal di Boneiru

Kralendijk, 16 di òktober 2022. – Un pelea den kaya prinsipal di Boneiru. Den fin di siman ku a pasa nos por a tuma nota di un pelea inhumano ku a tuma lugá den kaya prinsipal di Boneiru. Komo miembro di Konseho Insular, komo mama, pero tambe komo siudadano di e isla aki, mi ta desaprobá enérgikamente e loke a tuma lugá siman pasá, kaminda den un forma inhumano un abuso físiko i di maltrato severo a tuma lugá den kayanan prinsipal di Boneiru. No ta importante kiko por a pasa ni ken tin falta, i tampoko ken a kuminsá, simplemente den un komunidat sivilisá algu asina ta intolerabel i inakseptabel. Mi ta spera ku e medidanan apropiá pa nos leinan lo keda apliká pa asina manda un señal kla i raspá ku nos no ta tolerá e tipo di violensianan aki den nos komunidat. Nos komo hende no ta solushoná problema ku violensia i sigur nò ku violensia ku den nos Kódigo Penal ta kai bou di maltrato físiko severo i ku por tin hasta konsekuensianan fatal. Loke a pasa, a pasa kaba, pero e desaprobashon fuerte di henter nos komunidat kombiná ku aplikashon di nos leinan, mester prevení ku kualke ku ta pensa di resolvé un problema di e manera aki, lo pensa tres biaha promé ku aktua asina aki. Den nos himno nos ta menshoná di ta un pueblo di un kondukta tur parti gabá. E kondukta eksponé aki sigur no ta e kondukta menshoná ku nos ta spera di kualké ku ta biba riba e Isla aki. Boneriano òf nò: esaki no por.

Miembro di Konseho Insular

Désirée Coffie