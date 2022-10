African Fashion Curaçao & More Initiatives lo tin su annual African Fashion Show & Market

Djasabra 5 di novèmber 2022 tin e famoso Show di Moda Karibiana Afrikano i Merkado na Mayorie Party Palace.

Ora ta di 19.00 pa 23.00.22 Modelo di train pa sra Sherry Alberto i Ederline Bridgewater lo bai lusi diseno nan

elegante traha pa nos designers nan lokal Junius Isenia, Iveliss Ureño i Norman Rijke i joyas di Bold Fashion i

Tasnan di Moomsy Collection i lo tin un merkado. Nos artista invita lo ta Mamyluv

Historia

Esaki ta e di 7 aña ku African Fashion Curaçao & More Initiatives ta organisá su show di moda. Den tur show

evento nos focus ta riba famia nos semper tin minimal 6 famia ku lo modela.

Na 2013 a organisá e prome African fashion kaminda 23 modelo a partisipá. E diseñadó, kosedó profeshonal Junius

Isenia i e estilista Shanda James. Kurso Nos Herensia Afrikano General duna pa nos dosentenan baluarte sr. Chipp

Dollison i drs.Jeanne Henriquez i pa Kurso di Kabei sra. Ruth Gregoria .

Na 2014 un kantidat di 42 modelo a presentá diseñonan di Diseñadó Djurig Sling di Dr’Ling, Estilista i Kosedó

Morela Gerardus di Mora & More i di Estilista Shanda James di Divine Bridals. Kurso Outobiografia Bibu. Nos

dosentenan baluarte dr. Rose Mary Allen, dr. Richinel Ansano, drs. Jeanne Henriquez, drs. Stanley Quirindongo i

señora Odette Quirindongo.

Na 2015 un kantidat di 36 modelo a presenta disenonan di Norman Rijke i di Junius Isenia Nos dosentenan baluarte

ta dr Rose Mary Allen, mr. drs. Elgenia Pieternelle i drs. Elton Villareal sr. Max Martina, Junius Isenia di JD Design,

Indira Hermanus di Krea Diva i Marlon Regales.

Na 2016 un kantidat 41 modelo a presenta disenonan di sr. Rashadi Geertruida, sra. Solayca Scherptong – Cordilia i

sr. Junius Isenia . Tambe ta tin disenado internashonal di St Maarten sra. nan Zillah Duzon Hazel, Cristal Le Grand

i di Guyana residensia na New York sra. Sonia Noel nos dosentenan baluartenan tabata Drs. Angelo La Cruz, Dr

Rose Mary Allen, sra. Kim Brown, Mr. Drs. Elgenia Pieternella, Drs. Ethsel Pieternella,Sr Sharline Americaan e.v.

Wilson i Sr Elton St Jago i Sr Papi Adriana. E ana ei nos a ser entrevista pa NBC Black dor di periodista

MelissaNoel i nos a sali riba na ret nan social via Facebook i otra red sosial manera FAce of Afrika.

Na 2017 pa motivo nan di luto nos no a tene nos evento magno solamente nos merkado na kas.

Di 2013 te ku 2016 Kurso di modelahe pa sra. Kim Brown.

Na 2018 un kantidat di 32 modelo a presenta disenonan di Sra Narcisia Maduro, sra Ruthmila Meulens -Fullinck i

sra. Enid Larson Fullinck i di srta. Francenid Girigorie. I tas nan di Junius Design. Nos dosentenan baluarte

Giovanni Abath i Angelica Delgado, Drs. Tamira La Cruz i srta. Celine La Cruz. Kurso di modelahe sra. Ayanette

Statia.

Na 2019 na St Martinus Center den e Kapel na Awasa Korsou. 32 modelonan a sigui e kurso Outobiografia Bibu

Importansia di hende muhe den sosiedat duna pa sra. Drs. Jeanne Henriquez I e Importansia di Ahejedres i su

historia aki na Korsou duna pa sr. Jimmy Izijk, E modelo a haña lès di modelahe di sra.Ayanette Statia .diseño di

Sra Maylene Soleana, pa kolekshon 2020 pa African Fashion on na Korsou i nos a lansa nos mes kolekshon 2020. Ta

tin guest designer sra. Inonga Anandala di Zambia. For di Senegal nos lo tin tas i joyas di Asha African

Assortiments.Durante e evento aki ta tin animashon di Harlianna Yentje Brazil, Sherome Petronia i Good Timez

band.

Inisiativa African Fashion Market & More on na Curacao ta un Koperativa, Meta ta di promové

Kooperativismo en general i partikularmente bou di nos diseñadónan, artesanonan lokal i interesadonan.

Ta logra e meta dor di organisá entre otro kursonan ku ta siña nos balorá nos mes pa ta kreativo i krea bo

mes instituto pa progreso di nos mes nos famia i Kòrsou, marshe di moda i ku presentashon di produkto

spesial, nos tela i joya Afrikano, tayer, seminario, kurso di kuido kabei i kurso di modelahe. Tambe ta

kompartí konosementu di nos herensia dor laga tur modelo ku partisipá, sera konosí ku nos baluartenan

di Kòrsou, i nos baluartenan di Karibe di herensia Afrikano ku a duna aporte na nos ekonomia, polítika i

sistema sosial kultural duradero. I siña di nos baluartenan di mama kontinente Afrika su aporte na sensia

mundial i humanidat en general. For di 2020 ta organisa plan di vakashon pa hoben di skol di fundeshi

di grupo 5 te ku 8 pa prepara nan mes pa e siguiente ana eskolar ta duna nan tabla, matematika, lenga

papiamentu i ulandes, historia i topografía di Karibe i di mama kontinente Afrika, planta, hasi obra di

man , pinta i lanta na mes negoshi ku ta klausura ku un merkado kaminda e ganashi ta pa e

alummnonan haya kumpra nan kosnan di skol. Fundadónan di Inisiativa African Fashion Curaçao &

More ta Marilyn Alicia Isaac MBA i su kasá drs. Angelo Felisimo La Cruz. Pa informashon tokante

karchi por tuma kontakto riba siguiente numbernan: whatsapp 5671342 / 5664289 /6826598 tel. kas

8889497