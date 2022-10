Danceparty ku CliniClowns!

Djaweps pasá tabatin un fiesta bailabel di ròlstul na Fundashon Verriet, Sta Maria. Mas o ménos 70 mucha inkluso nan guianan a gosa di e koperashon entre CliniClowns Curacao ku ParadiseFM. Est’ un fiesta! DJ Maarten Schakel a skohe e piesanan, CliniClowns a animá i boluntario di corporate sponsor BDO-accountants a floria kara di e muchanan ku face-paint. E lokalidat tabata nèchi dòrná basá riba e tópiko ‘flor’. Hopi mucha a bisti paña kolorido pa e fiesta.

“Tabata un honor alegre pa organis’é atrobe,” Eveline van Zanen di CliniClowns Curaçao a bisa. “Biaha pasá tabata na fin di 2019. Kada siman CliniClowns ta pasa un mainta na Verriet di bishita, pero e fiesta bailabel di ròlstul anual ta e chèri riba bolo pa tur hende. Nos a sinti e fiesta akí su falta masha. Kada mucha gusta fiesta, sea sintá den ròlstul òf no, n’ ta importá; djis p’e por ta mucha, ni maske kua limitashon por tin.”

Ta’tin ambiente, masha bailamentu, asta tabatin un mucha ku a hasi aña. Banda di dansflur un mucha hòmber chikitu, pa kolmo, a tuma e tokadisko ofer; at’ un futuro DJ! Tur hende a disfrutá; tambe guia ku a mira otro karakterístika i talento resaltá di algun mucha. Mas ku klaro tambe tabatin pasapalu, danki na General Catering. Tabata un mainta eksitoso pa tur hende presente.

Fundahon CliniClowns Curaçao ya pa 14 aña ta sòru pa alegria i distraishon pa mucha ku ta malu òf ku tin limitashon; tambe pa hende ku demensia. E payasonan itrein speshalmente ta bishitá vários instansha gratuitamente i nan ta trese momentu felis pa mucha por sinti su mes mucha, irespekto di malesa o limitashon, i pa saka hende grandi for di nan sintimentu di isolashon.

E fundashon ta dependé kompletamente di aporte di henter komunidat di Kòrsou; entre otro pa medio di donashon (mensual), aktividat di fundraising i patrosinio di Corporate partner.

Danceparty met de CliniClowns!

Donderdag jl. was er weer een rolstoeldisco bij Fundashon Verriet te Santa Maria; ongeveer 70 kinderen en hun begeleiders genoten van deze samenwerking tussen CliniClowns Curacao en ParadiseFM. Wat een feest! Naast natuurlijk de aanwezigheid van de CliniClowns, verzorgde DJ Maarten Schakel de muziek en vrijwilligers van corporate sponsor BDO-accountants maakten de kinderen nóg mooier met face-paint. De locatie was kleurrijk versierd in het thema ‘bloemen’, en veel kinderen in stijl fleurig aangekleed voor het feest. “Het was echt een cadeautje om het weer te kunnen organiseren, aldus Eveline van Zanen van CliniClowns Curacao, de laatste keer was eind 2019. We komen hier elke week een ochtend met de CliniClowns op bezoek, maar de jaarlijkse rolstoeldisco is echt een hoogtepunt voor iedereen. We hebben het feest erg gemist.” Ieder kind houdt van een feestje, of je nou in een rolstoel zit, of niet, dat maakt allemaal niet uit; gewoon kind kunnen zijn ondanks je eventuele beperking. “

De sfeer zat er goed in, er werd volop gedanst, er was ook een jarige, en een energieke kleine man nam naast de dansvloer, ook met groot enthousiasme de draaitafel over; een nieuwe DJ in spé. Het was volop genieten; ook voor de begeleiders die sommige kinderen uit hun schulp zagen kruipen. Uiteraard was er ook iets lekkers met dank aan General Catering. Het was een hele geslaagde ochtend voor alle aanwezigen.

Stichting CliniClowns Curaçao zorgt al 14 jaar voor afleiding en plezier bij zieke kinderen, kinderen met een beperking en bij mensen met dementie. De speciaal getrainde clowns bezoeken de diverse instellingen gratis, en zorgen voor kleine geluksmomentjes met als doel een kind een kind te laten zijn, ongeacht ziekte of beperking, en ouderen uit hun gevoel van isolement te halen. De stichting is geheel afhankelijk van steun van de Curaçaose community; o.a. door (maandelijkse) donaties, fundraising activiteiten, giften en sponsoring van Corporate partners.

