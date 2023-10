Vandaag: premiere film Sint Ahoy!

Vandaag is de grote premiere van Sint Ahoy! op Curaçao. Deze nieuwe speelfilm over Sinterklaas is volledig opgenomen op Curaçao met de hulp van een fantastische crew van dit eiland en vol bekende Nederlanders en Belgen.

In de film zitten ook lokale bekendheden als Chris Strick, Reggwenda en Melissa van Veen (BucketLizzy).

De film gaat vandaag in premiere in The Movies Punda waarbij de crew en lokale acteurs aanwezig zullen zijn en ik als regisseur.

Vanaf 15 uur is de inloop en de film start om 16 uur. Wilt u langskomen voor verslag en eventuele interviews is dat mogelijk.

Trailer: https://youtu.be/ kVgaB1Ay4fQ?si=aqSkXuz4R- aEpAYR

Videoclip: https://youtu.be/ bjX7VJ1iB9E?si= TvGZdglyS16b2JWo

