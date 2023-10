Kòrsou 6- oktober 2023

Resultado di kampionato MCB CSB 06 òktober 2023

Jaqueline Sophia a karga su ekipo ku su picheo i bateo gana di Sta Rosa 10 pa 3

Risining Trotters A : 10 kareda 8 hit 4 eror

Picher ganador : Jaqueline Sophia

Mihó bate : Rosheny Casimiri 4-3, Jerona Sintjago 3-2

Sta Rosa A: 3 kareda 6 hit 4 eror

Picher pèrdèdó : Tisaira Ustatia Francisca

Mihó bate : Lyanne Rijnschot 2-2, Marlies Janga 3-2

Taynise Prince Jacobus tabata fuerte riba picher plate pa lansa un partido di no hit no run riba

pa Pichingolo gana Fenix 10- 0

Pichingolo A : 10 kareda 10 hit 1 eror

Picher ganador : Taynise Prince Jacobus

Mihó bate: Shainisa Cornet 3-3, Thaíma Maximiliana ku 1 homerun

Fenix A: 0 kareda 0 hit 3 eror

Picher pèrdèdó : Thyxainely Paredes Helmijr

Mihó bate :

Kampionato ta sigui Djasabra dia 7 di òktober na Sabana Ballpark

19:30 hr Sta.Rosa Angels Vanddis AA v/s The Fighting Team AA

21:30 hr Souax SBT Gil’s Sport AA v/s Fenix Softex AA

Djadumingu 8 di oktober Sam Bunting Ballpark.

12:00 hr Pichingolo Nissan A v/s Rising Trotters A

14:00 hr Sta.Rosa Angels Vanddis A v/s Souax SBT Gil’s Sport A

16:00 hr Liberty A v/s Fenix Softex A

