INBOX: FRAUDE DEN KRANSHI

FRAUDE na un órgano ku ta kai bou di Minister Kid Martina di BPD. Parse ku tin un kaso di Fraude na Kranshi. Un sra F lo a horta sen di Kranshi; den pasado e sra F aki e yega di horta sennan kaba na Curoil i nan a kore kune; pero periodistanan mester puntra sr S. L., dikon sr S. L. no a hasi Aangifte na Landsrecherche; indirectamente Curoil su sennan tambe ta sen di Pueblo.

E sra ku ta Hefe di Kranshi, sabiendo ku e sra F a horta sen na Curoil, tog a tumele den servicio na Kranshi pasobra parse ku ta un amiga íntima di e sra Hefe di Kranshi.

Ya e investigashon di e Fraude na Kranshi parse ta kompletamente kla, tin hopi hende den espektativa ta ki dia lo hasi Aangifte na Landsrecherche. Un par di anja pasa bou di ex-Hefe sr J.D. a hasi Aangifte na Landsrecherche kontra 8 p 9 ekstrahado di Kranshi; LEI pa un LEI pa tur; aworaki tambe mester hasi Aangifte; ,pues sr Minister, abogado, sr “Kid” Martina Ban pa Bai ku e Aangifte na Landsrecherche; ni sindikato ABVO, ni sr Secretario General di BPD, no ta poniendo, preshón riba e sra Hefe di KRANSHI, aunke nan sa bonbon ku pa basta ratu kaba ta un TOKO DEN TOKO, tin ta tumando luga na KRANSHI, ta families and friends(amiguitanan di e sra Hefe) so ta hayando trabou of tin previlegionan den e Toko di famia na Kranshi; PERO TA EKSISTI LEI DI KARMA;I MALA FE NO POR GANA BUENA FE, TA UN REALIDAT ESEI.

Tin yen di hende ta kere ku nan por tapa Sólo ku un Dede; Kasi Nada no ta keda skondi.

BAN PA BAI MINISTER Kid Martina, KI DIA TA HASI AANGIFTE na LANDSRECHERCHE kontra di sra F, i ki dia ta investiga e TOKO DEN TOKONAN NA KRANSHI ????

