Triángulo di Boneiru ta lamentá i kondená violensia den sentro di siudat

Ultimo tempu ta parse ku tin mas i mas molèster di grupo di hende ku ta okashoná disturbio den sentro di siudat, kaminda tin bia ta surgi te asta bringamentu. E momentu mas tristu tabata e insidente violento di siman pasá, filmá pa mirónes i kompartí ampliamente a traves di medionan sosial.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense, Ministerio Públiko i Entidat Públiko Boneiru ta preokupá pa esaki i ta kondená e violensia. Triángulo ta enfatisá ku un Boneiru sigur ta rekerí koperashon di tur habitante. Siguridat ta un interes komun na kua tur habitante di Boneiru, hóben i grandi, ta partisipá. Triángulo ta hasi un yamada spesial na un i tur ku ta partisipá na e bida nokturno pa tene nan mes na lei- i reglanan i pa respetá otro. Ta hasi un supliká riba mayornan pa papia ku nan yunan den kaso di kondukta ku ta kousa molèster i uso eksesivo di alkohòl òf droga. Ta hasi un yamada riba empresarionan pa yuda vigilá ku no ta bende alkohòl ku menornan di edat òf personanan burachi i pa alertá polis den kaso di iregularidat.

Triángulo ta preokupá pa komportashon di sierto mirónes durante insidentenan violento. En bes di intervení, ofresé ayudo na víktimanan òf yama polis, nan ta dediká nan tempu pa filma e violensia i publiká e videonan akí riba medionan sosial. E aktitut akí no ta solamente un falta total di rèspèt pa víktima- i otro personanan riba imágen, pero no ta kontribuí tampoko na un ambiente di bida nokturno agradabel i un Boneiru sigur. Triángulo ta hasi un yamada riba testigunan di tipo di insidente asina pa alertá polis mesora via di 911 i, si ta disponé di imágen, pa kompartí esaki solamente ku polis. Si un testigu ta deseá di keda anónimo, por informá polis via di e liña di tep 9310.

Entretantu a detené e sospechosonan di e insidente serio di siman pasá i KPCN i Ministerio Públiko ta tuma e investigashon hopi na serio. Pa e partnernan di e triángulo e disturbionan resien ta motibu pa un aserkamentu mas intensivo. E partnernan lo tene kombersashon riba esaki den e periodo benidero. Ta bai invitá empresarionan di hóreka den sentro di siudat pa yuda pensa tokante esaki. E temporada benidero KPCN lo intensivá kòntròl den sentro di siudat durante anochinan ku establesimentunan nokturno sa ta bon bishitá.

Gezaghebber interino Nolly Oleana a keda di shòk pa e insidente di siman pasá: “Tin hende na Boneiru ku kisas no tin e fásil. Kisas nan ta bebe muchu hopi òf ta usa droga. Tur esei no ta bon, pero NUNKA no por ta motibu òf argumento pa usa violensia. Maske ta respetá, òf tolerá otro. Si bo no gusta un persona òf si un persona bisa òf hasi algu robes? Bo ta solushoná esei e ora ei ku palabra OF bo ta buska ayudo. Bringa no ta un opshon. Niun hende tin derechi pa tuma hustisia den propio man, sigur no ku violensia. I si bo mira ku un persona ta den problema, bo ta buska ayudo òf bo ta yuda e persona ei. Esei mester ta e kos di mas normal na mundu pa un i tur. Mi kier hasi un yamada na un i tur na Boneiru, chikitu i grandi, pa hiba kombersashon tokante esaki ku otro. Huntu nos mester pèrkurá pa kibra ku e aktitut intolerabel akí. Pa un Boneiru sigur pa un i tur.”

Huntu nos ta tene Boneiru sigur.