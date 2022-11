Kolektá e karchinan i gana un outo ku Fun Miles e fin di aña aki / Verzamel de kaarten en win een auto met eindejaarsactie Fun Miles

Fun Quartets: elementonan di wega klásiko i inovativo ta topa otro

Kolektá e karchinan i gana un outo ku Fun Miles e fin di aña aki

WILLEMSTAD – E ta un tradishon stimá: e fiesta di premio na fin di aña di Fun Miles i su partnernan. E aña aki, ta trata di e wega klásiko di kwartèt, kombiná ku e tema di futbòl p’e próksimo temporada. Miembronan ku shòp na partnernan partisipante lo kolekta karchi di Fun Quartet. Nan por pega esaki (ku leim) na e bòrchi di wega i asina hunga pa e premionan grandi:

un Chevrolet Groove liek liek di AutoCity, 2 ticket pa Miami inkluyendo 4 anochi den hotèl di Mau Asam Travel, 100.000 Fun Miles di Maduro & Curiel’s Bank, i 1 minüt di kompra grátis di Van den Tweel Supermarket!

Aparte di esaki tin mas manera masha inovativo pa gana: e karchinan di Fun Quartets ta bin ku un kódigo úniko ku ta pèrmití e miembro pa hunga i gana premionan instantáneo den e ‘Scratch & Score’ riba e websait, funmiles.net. Pa gana e wega mester skop e bala i hinka gol. E premionan instantáneo esakinan por wòrdu reklamá mesora serká e Fun Partner. E kampaña ta bálido te 12 di yanüari, 2023.

Kon pa partisipá na Fun Quartets?

Riba e bòrchi di wega, miembronan tin ku plak 4 kategoria kompletu. Un di e kategorianan, mester ta di 1 sponsor prinsipal, por ehèmpel Kooyman. Unabes esaki ta hasí, mester depositá e bòrchi di wega den e buzon na kualke Fun Partner ku chèns di gana e premio grandi. E karchi grandi por wòrdu usa tambe pa hunga ku henter famia. Ta hopi ‘fun’ pa kolekta e kategorianan (entotal 12 kwartèt) i warda esakinan den un kaha speshal di kolekshon ku ta optenibel na diferente Fun Miles Road Show ku lo bai tin. (miéntras tin na stòk).

Bónus: ‘Scratch & Score’ online, ku premionan di e Bala di Oro i mas

Banda di esei, tur miembro por gana premionan èkstra online: hinka e kódigo ku bo a risibi ora ku bo a raspa e karchi di Fun Quartets. Hinka e kódigo aki riba funmiles.net i e bala lo bai den gol aktivando hopi premio manera, bonus miles, deskuento i premionan speshal ku e bala di oro entre otro un Samsung A23 di FLOW. Mas bo kumpra, mas karchi, mas kódigo bo ta risibí i ta oumentá bo chèns di gana!

Deskubrí tur regla riba funmiles.net

Bishitá websait funmiles.net pa e wega online, reglanan di kampaña i lista kompletu di premionan.

Tokante Fun Miles

Fun Miles ta é programa di mas grandi na Kòrsou ku ta rekompensa su fiel miembronan. Miembronan ta disfrutá kontinuamente di ofertanan speshal, promoshonnan i kampañanan pa gana premio. Esun ku no ke pèrdè nada, ta wòrdu rekomendá pa sigui Fun Miles riba ret nan sosial, no lubida di bishita funmiles.net i pa download e app grátis di Fun Miles.

Mas informashon tokante Fun Miles?

Tuma kontakto ku servisio na kliente na number di Whatsapp +5999 5603300 òf bishitá funmiles.net òf facebook.com/funmiles.

Sponsornan na Kòrsou

Kooyman, Bottles, Bob Carwash, MCB, ENNIA, AutoCity, Freeport Jewels, Van den Tweel Supermarkt, Mau Asam Travel, Top 1 Toys, DA Drogist, Jamin, Rituals, The Pit, SuperKidz, Bruna, Pearle Vision Casa Janina, ALDO, Landslotterij, Global Paint, Asogas i Jetair.

Fun Quartets: mix van klassieke en innovatieve spelelementen

Verzamel de kaarten en win een auto met eindejaarsactie Fun Miles

WILLEMSTAD – Het is inmiddels een geliefde traditie: een feestelijk prijzenfestijn aan het einde van het jaar, aangeboden door Fun Miles en partners. Deze keer draait alles om het bekende spelletje kwartet, met voor de gelegenheid een speciaal WK-thema. Kaarthouders die shoppen bij deelnemende partners verzamelen Fun Quartets-kaarten. Deze plakken ze op het gratis spelbord om mee te spelen voor de hoofdprijzen: een gloednieuwe Chevrolet Groove van AutoCity, twee tickets naar Miami met vier nachten hotel van Mau-Asam Travel, en een minuut gratis shoppen bij Van den Tweel! Maar daarnaast is er ook een innovatieve nieuwe manier om te winnen. De Fun Quartets-kaarten bevatten namelijk een unieke code waarmee online instant prijzen te winnen zijn in het spel Scratch & Score op funmiles.net, waarbij de digitale keeper moet worden gepasseerd. De instant prijzen die daarmee te verdienen zijn, kunnen direct bij de partners worden verzilverd dankzij de slimme nieuwe Fun Miles-terminals. De actie loopt tot 12 januari 2023.

Hoe speel je Fun Quartets?

Op het spelbord plakken de spelers vier complete series van elk vier kaarten. Een daarvan moet een ‘main sponsor’-serie zijn, bijvoorbeeld van Kooyman. Eenmaal compleet doen ze het bord in de ton bij de partners om kans te maken op de hoofdprijzen. Natuurlijk kunnen de kaarten ook gebruikt worden om gezellig een potje te kwartetten met familie en vrienden.

Bonus: Scratch & Score online, met Golden Ball-prijzen en meer

Naast de hoofdprijzen maken de kaarthouders kans op extra instant prijzen door op funmiles.net de unieke krascode in te voeren die ze bij de Fun Quartets-ontvangen. Met een winnende code gaat de bal in het doel en worden er leuke prijzen gewonnen zoals bonus miles, kortingen en speciale Golden Ball-prijzen, zoals een Samsung A23 smartphone van FLOW. Hoe meer je shopt, hoe meer kaarten en codes je ontvangt, en hoe meer kans je maakt.

High-tech: direct instant prijzen verzilveren

Instant prijzen kunnen direct worden verzilverd bij de betreffende partner. Dit betekent dat iemand die bijvoorbeeld net heeft afgerekend bij Pearle Vision ter plaatse de ontvangen code zou kunnen invoeren in het spelletje. Stel dat diegene de Cleaning Kit van Pearle zou winnen, dan hoeft de winnaar alleen de Fun Miles-pas te swipen, en kan de prijs direct mee naar huis worden genomen. Dit is op onze eilanden unieke technologie, waarmee het begrip ‘instant’ serieus waargemaakt wordt.

Ontdek alles op funmiles.net

Het online spel, de regels en een volledige lijst van prijzen zijn te vinden op funmiles.net.

Over Fun Miles

Fun Miles is het grootste en populairste spaar- en verzilverprogramma van het Caribisch gebied. Kaarthouders genieten constant van speciale aanbiedingen, leuke acties en prijzencampagnes. Wie niets wil missen wordt aangeraden om Fun Miles te volgen op sociale media, funmiles.net te bezoeken, en de handige smartphone app te downloaden.

Meer informatie?

Neem contact op met de Fun Miles klantenservice via WhatsApp op nummer +5999 5603300 of bezoek funmiles.net of facebook.com/funmiles.

Sponsors op Curaçao

Kooyman, Bottles, Bob Carwash, MCB, ENNIA, AutoCity, Freeport Jewels, Van den Tweel Supermarkt, Mau Asam Travel, Top 1 Toys, DA Drogist, Jamin, Rituals, The Pit, SuperKidz, Bruna, Pearle Vision Casa Janina, ALDO, Landslotterij, Global Paint, Asogas, Jetair.