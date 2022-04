Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Awo cu negosacionnan a wordo conclui riba nivel di Gobiernonan

LEYNAN DI CONSENSO RAFT Y COHO TA NA PARLAMENTONAN

Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e leynan di consenso pa Aruba, Rijkswet Aruba Financiel Toezicht. (RAFT) y Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO).

Manera ta conoci, despues cu e pandemia a bati na nos porta, Aruba a haya su mes forsa pa fia placa for di Hulanda. Prome cu esaki, nunca antes Aruba a presta placa for di Hulanda. Semper tawata tin entradanan pa cubri gastonan. Y ora cu esaki no tawata ta e caso y tin deficit, Aruba tawata presta placa riba mercado internacional.

Na cuminsamento di e pandemia, IMF a declara cu Aruba ta e isla mas severamente afecta door di e pandemia pa motibo cu Aruba ta depende riba turismo so y turismo a wordo afecta enormente. Cu esaki, e mercado internacional a cera su porta.

Apenas cu e pandemia a cuminsa na maart 2020, Aruba a bati na e porta di Hulanda y Hulanda a pone diferente condicion. Aruba normalmente ta presta un biaha pa aña pa e saldo cu tin mester pa e aña. Pero door cu no tawata tin sigur cuanto placa Aruba ta bay mester, Hulanda a dicidi pa Aruba fia cada luna y despues a cambia esaki cada kwartaal. Hulanda, cada luna tawata pone condicionnan nobo.

Na fin di juni, Hulanda a dicidi cu no lo pone condicionnan cada biaha mas, manera e cortamento di 5 miyon tur luna den gasto di AZV, condicion di baha salario di empleadonan publico y semi puplico. Esakinan tawata condicionnan individual cu tawata bin tur luna. Pero desde juli Hulanda a propone 2 ley di consenso di Reino cu tin tur e palabracionnan acapara den dje. E leynan di consenso pa Aruba ta Raft y COHO.

Rijkswet Aruba Financiel Toezicht. (RAFT):

Raft ta bay rigi e supervision financiero di Aruba. Loke ta wordo haci door di CAFT lo sigui wordo haci pa CAFT cu e cambio cu lo no ta basa riba un ley di nos Parlamento sino un ley di consenso di Reino.

Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO):

E COHO te e ley di consenso cu ta e palabracionnan cu ta wordo haci si acaso e paisnan no cumpli cu e Landspakket. E COHO ta rigi e sancionnan cu tin si Aruba no cumpli. Y kico ta e consecuencia si Hulanda no cumpli.

“Aworaki ta asina leu cu desde cu a cuminsa negocia, negosacionnan a wordo conclui riba nivel di Gobiernonan y e leynan a wordo manda pa Parlamentonan”, Prome Minister a informa.

