Bazaar i Ambiente dia 27 di aprel: Dia di Rei na Renaissance Mall & Rif Fort

WILLEMSTAD – Despues di tabata ousente pa 2 aña konsekutivo, e aña aki públiko por disfrutá un biaha mas di e fenomenal selebrashon di Dia di Rei na Renaissance Mall & Rif Fort. E ambiente lo tuma lugá riba djárason dia 27 di Aprel rònt di e fòntein, e área di hotèl i den Rif Fort! Ademas di e tradishonal ‘bijouterie’, joya trahá na man, artesania, obra di man i produktonan natural- e aña aki lo ofresé mata, flor, i un área di ‘Health & Fitness’. Tambe, lo tin un área spesial pa mucha, na unda ku nan por bende kos di hunga i arte elaborá pa nan mes. Di e manera aki nan ta siña for di chikí, kiko ta ser un empresario. E selebrashon Dia di Rei na Renaissance Mall & Rif Fort lo ta di 10:00 pa 18:00. Pa asentuá e Dia di Rei lo tin un photo-booth di manera ku bishitantenan por saka nan foto i keda ku un bunita rekuerdo.

E aña aki lo tin tambe un ambiente èkstra; Kings Night dia 26 di aprel!

Tur establesimentu lo ta habri te ku 9’or di anochi ofresiendo deskuento i promoshonnan atraktivo. Riba e anochi aki tambe lo tin un photo-booth di manera ku bishitantenan por saka nan foto ku e tema di anochi: “Be King and Queen for a day”. Na kada kompra bishitantenan di Mall & Rif Fort lo tin chèns di ‘spin’ e ‘wheel’ ku chèns di GANA hopi premio atraktivo! Pa 9’or di anochi, Doble R Klásiko lo subi esenario di Rif Fort pa ofresé un konsierto baliabel GRÁTIS te 12or di anochi na bishitantenan di e mall, i tur fanátikonan di Doble R Klásiko ku tin 2 aña sin baila i disfrutá di e hitnan di tur tempu. Naturalmente bishitantenan tin tambe amplio variashon di restorant pa skohe for di dje si ta deseá di kombiná e bon ambiente ku un sena. Tambe, durante di e presentashon e diferente restorant i barnan lo ofresé bebida ku promoshonnan fantástiko pa Kings Night! Kòrda ku espasio ta limitá, yen ta yen;bin tempran pa sigurá bo entrada!

