Wardakosta i Polis ta interseptá droga riba tera i laman

Djadumingu mainta Wardakosta a señalá un kontakto sospechoso den serkania di Kòrsou.

Despues di e detekshon e Sentro Marítimo Operashonal di Wardakosta a dirigí un unidat di

Wardakosta den direkshon di e boto sospechoso i tambe inmediatamente a informá Kuerpo

Polisial Kòrsou.

Una bes ku a yega na e sitio, Polis a mira tantu un boto sospechoso komo un outo sospechoso.

Despues di a nota e outo sospechoso a bai mes ora na e sitio kaminda esaki tabata pará, pero

e personanan ku tabata den e vehíkulo ya a baha bai laga e outo atras. Den e área kaminda e

outo tabata pará Polis i Wardakosta a haña vários pakete ku supuestamente tabata kontené

droga. Avion di Wardakosta tambe a keda desplegá pa bai en buska di e boto sospechoso den

e area. En total a haña 22 pakete konteniendo un total di 713 kilo di droga, di kual 43 kilo

mariwana i 670 kilo di kokaina, den mondi i riba laman. Den e área Wardakosta a topa ku un

boto ku a senk, ku probablemente a ser usá pa transportá e droga. Kuerpo Polisial Kòrsou a

konfiská e paketenan di droga i lo sigui investigá e kaso. E droga entretantu a ser destruí.

Wardakosta lo siguí patruyá pa asina kontrolá e fronteranan marítimo di Kòrsou. E patruyanan

lo vigilá i protehá e fronteranan di transportenan di droga, trafikashon di hende i di arma. Abo

komo suidadano alerta tambe por yuda Wardakosta. Na momento kubo mira algu sospechoso

òf peligroso riba laman òf na kosta, bo por informá Wardakosta riba e number 913 òf via

whatsapp 510 0913. E numbernan akí ta alkansabel di dia i anochi.

Kustwacht en Politie onderscheppen drugs op Curaçao

De Kustwacht heeft afgelopen zondagochtend een verdacht contact op zee nabij Curaçao

gesignaleerd. Na detectie heeft het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht een

Kustwacht eenheid richting het verdachte vaartuig gedirigeerd en ook het Korps Politie Curaçao

direct geïnformeerd.

Eenmaal op locatie zag de Politie zowel een verdacht vaartuig als een verdachte auto. De

Politie ging na het waarnemen van de verdachte auto direct naar de locatie waar deze stond,

maar de personen in de auto waren al op de vlucht geslagen. In het gebied waar de auto stond

vonden de Politie en Kustwacht de diverse pakketten met vermoedelijk verdovende middelen.

Het vliegtuig van de Kustwacht is ook ingezet om naar het vaartuig te zoeken. In totaal zijn er

22 drugspakketten met in totaal 713 kilo drugs, waarvan 43 kilo marihuana en 670 kilo cocaïne,

in de ‘mondi’ en in het water gevonden. In het gebied vond de Kustwacht een gezonken boot

die vermoedelijk voor het drugstransport gebruikt was. Het Korps Politie Curaçao heeft de

drugspakketten in beslag genomen en heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs is inmiddels

vernietigd.

De Kustwacht blijft de komende periode haar controles op zee intensiveren. Deze controles zijn

gericht op het bewaken van de grenzen tegen illegale drugstransport, illegale migratie,

mensenhandel en vuurwapensmokkel. Om onze territoriale wateren en kustlijn optimaal te

kunnen bewaken verzoeken we ook de hulp van de burgers. U kunt als alerte burger de

Kustwacht informeren bij het waarnemen van verdachte of gevaarlijke situaties op zee. De

Kustwacht is dag en nacht bereikbaar via het nummer 913 of via whatsapp 510 0913.