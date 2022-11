Kommer Damen ontvangt Lifetime Achievement Award / HIGH-TECH MARITIEME OPLOSSINGEN OP HET MARITIME AWARDS GALA

Kommer Damen ontvangt Lifetime Achievement Award

Tijdens het Maritime Awards Gala in Rotterdam ontving Kommer Damen een Lifetime Achievement Award uit handen van Bas Ort (NMT) namens de gezamenlijke Nederlandse maritieme sector. Damen ontving de onderscheiding vanwege zijn prestaties, werkwijzen en bijdrage aan de Nederlandse maritieme sector. Damen (78) is Voorzitter van de Supervisory Board van Damen Shipyards Group en nog steeds internationaal actief in het bedrijf dat hij in 1969 overnam van zijn vader en oom.

De organisatie van het jaarlijkse event, waar ook diverse prijzen voor techniek en innovatie worden uitgereikt, geeft aan dat Damen deze erkenning onder meer te danken heeft aan zijn visie op scheepsbouw en zakendoen, die aan de basis stond van de groei die Damen Shipyards doormaakte van één werf in 1969 tot ongeveer 70 bedrijven vandaag de dag.

Daarnaast roemde Ort de scheepsbouwer om zijn betrokkenheid bij zijn medewerkers en zijn rol in het Nederlandse maritieme bedrijfsleven. Ook zijn inzet voor kunst en cultuur wordt genoemd, bijvoorbeeld voor het Nederlands Dans Theater, alsmede zijn actieve betrokkenheid bij zijn omgeving, niet alleen in Gorinchem, maar ook rond buitenlandse vestigingen.

Kommer Damen is lid van de Maritieme Raad en Honorair Consul van Mexico. Hij was van 1988 tot en met 2020 lid van het bestuur van maritieme branchevereniging NMT (voorheen VNSI). Daarnaast was hij van 1997 tot en met 2020 lid van het bestuur van koepelorganisatie Nederland Maritiem Land (NML) en lid van de Raad van Toezicht van Platform Bèta Techniek. Hij is getrouwd met Josien Damen en heeft vier kinderen die alle vier actief zijn in het bedrijf. Zo is Annelies Damen lid van de Supervisory Board, Arnout Damen is CEO van Damen Shipyards Group, Rose Damen is Managing Director bij Damen Yachting en Bear adviseert het bedrijf vanuit zijn eigen, creatieve expertise.

Momenteel is Damen Shipyards Group wereldwijd actief in vrijwel alle maritieme nichemarkten. In de afgelopen jaren zijn diverse werven overgenomen, vele gespecialiseerd in nieuwe nichemarkten. Het bedrijf telt 12.000 medewerkers, 35 nieuwbouw en reparatiewerven en een diverse gerelateerde bedrijven die bijvoorbeeld ankerkettingen, roeren, lieren en andere componenten leveren. Damen heeft in totaal meer dan 6.000 schepen gebouwd en levert jaarlijkse zo’n 175 schepen op.

In de afgelopen jaren ontving Kommer Damen diverse eerbetuigingen. Zo werd hij in 1994 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, ontving hij een Lifetime Achievement Award op Seawork (de grootste Europese beurs voor werkschepen, Southampton, 2012), werd hij Industry Leader of the Year (Offshore Support Journal Conference, London, 2015) en werd hij benoemd tot ereburger van Gorinchem (2017) vanwege zijn verdiensten voor de stad en de zorg voor zijn werknemers.

+++++

Historie

Damen Shipyards is opgericht in 1927 door vader Jan en oom Marinus. Zij bouwden als sinds 1922 vletten in Hardinxveld-Giessendam en breidden het bedrijf uit tot vier locaties: de originele werf, twee nieuwe werven en een timmerfabriek.

Kommer Damen startte halverwege jaren zestig ook in het bedrijf en ontwikkelde een eigen, alternatief idee over scheepsbouw, inclusief ontwerpmethode en logistiek. Dit leidde in 1969 tot overname van één van de werven en de timmerfabriek.

Saillant detail: de 50 medewerkers mochten kiezen tussen hem en zijn neef, die de andere bedrijven overnam. Slechts zes medewerkers hadden vertrouwen in Damen’s ideeën. Zo begon hij voor zichzelf.

Innovatief bedrijfsmodel

Zijn ideeën waren voor die tijd nieuw en radicaal anders dan wat gebruikelijk was in de scheepsbouw.

De sleutelconcepten – die tot op de dag van vandaag mede het succes van het bedrijf bepalen – waren: standaardisatie (tegenwoordig zelfs met superjachten), modularisatie (zelfs met fregatten) en seriebouw op voorraad.

Damen vermoedde dat het maken en op voorraad bouwen van standaard casco’s de kosten zou drukken en voor kortere levertijden zou zorgen. Dit bleek al snel waar te zijn. Daarnaast ontwikkelde hij aanvullende concepten en methoden, zoals een sterke R&D afdeling, financieringsmogelijkheden voor klanten en het lokaal bouwen van schepen in landen waar ‘local content’ is vereist.

HIGH-TECH MARITIEME OPLOSSINGEN OP HET MARITIME AWARDS GALA

Nederlandse scheepsbouwers, leveranciers en onderzoekers ontwikkelen groot aantal praktisch, commercieel en militair haalbare producten en methoden

De Nederlandse maritieme sector toonde maandagavond aan dat voortdurende innovatie nog steeds de kurk is waar de industrie op drijft. Met 3% van het BBP en 6% van de export levert de sector een structurele bijdrage aan de Nederlandse economie; het resultaat van eeuwenlange ervaring en ondernemerschap. Op het Maritime Awards Gala in Rotterdam ontvingen vijf winnaars elk hun prijs, waarbij haalbaarheid, aantoonbare innovatie en duurzaamheid de belangrijkste criteria vormden.

KNVTS Schip van het Jaar

Winnaar: superjacht Viva. Door: Feadship/Royal van Lent

Volgens de jury is de Viva een schip dat van A tot Z uitblinkt in perfectie. “Opvallend zijn de consistente materiaalkeuzes, het uitgekiende ruimtegebruik en de complexe constructies in staal, aluminium en glas. De gebogen ramen die doorlopen over de gehele lengte van de opbouw zijn een technisch hoogstandje. Onder de motorkap worden de unieke prestatie en samenwerking van ontwerpers, engineers, bouwers en management onderstreept met een efficiënt, trillingvrij en geluidloos hybride voortstuwingssysteem.” https://www.youtube.com/watch?v=FntUJAZueEk

KVNR Shipping Award

Winnaar: Van Oord met de zusterschepen VOX Ariane, VOX Apolonia en VOX Alexia

“Met het in de vaart brengen van drie state-of-the-art sleephopperzuigers, laat Van Oord zien wat verduurzaming en efficiëntie gaan betekenen voor grote zeegaande schepen en welke mindset dat vraagt van de bouwer”, aldus de jury. “De drie zusterschepen (die onder Nederlandse vlag gaan varen) zetten de toon voor de nationale scheepsbouw, niet in de laatste plaats vanwege de efficiënte benutting van restkoude en -warmte voor de klimaatbeheersing aan boord. Triple innovation.” https://www.youtube.com/watch?v=QTpnRv57xrM

Maritime Innovation Award

Winnaar: Corrosion met de UV-C Cooler

De jury: “Het gebruik van ultraviolet licht om vervuiling en zeepokken-aangroei in koelwatersystemen te verwijderen, mag met recht een maritieme innovatie worden genoemd. Het lost niet alleen een hoofdpijndossier op veel schepen op, maar doet dat ook nog eens zonder ecologische belasting van het milieu. Daarmee wordt het mondiale probleem van koelwaterrestricties voorkomen, is er minder onderhoud nodig en gebruiken schepen minder energie.” https://www.youtube.com/watch?v=bxD0ylDa51Q

Maritime Designer Award

Winnaar: Kirsten Odendaal met toepassing van computer science technieken

Het gebruiken van big data over bestaande schepen bij het ontwerpen van nieuwe schepen om hun energiegebruik en uitstoot te verminderen, levert volgens de jury een opvallende verschuiving op van de ontwerpfocus: van proefvaart naar daadwerkelijk gebruik. Kirsten Odendaal monitorde en analyseerde de prestaties van bestaande schepen door middel van computer science technology. Zijn methode leidt snel tot verbeteringen in het ontwerpproces van nieuwe schepen. “Dit mag met recht een quick win genoemd worden”, aldus de jury. https://www.youtube.com/watch?v=ea-sm5ZGBDo

Maritime Royal Netherlands Navy Van Hengel-Spengler Award

Winnaar: Saskia Alberts met Unmanned Dipping Sonar Boat

“Een relevante en unieke bijdrage aan de operationele inzet van onze Koninklijke Marine.” Zo kenmerkt de jury Saskia Alberts’ onderzoek naar het gebruik van een onbemande eenheid bij onderzeebootbestrijding, waarbij onder andere zaken als uitgestraald geluid, stabiliteit, voortzettingsvermogen, onderhoud en launch and recovery mogelijkheden zijn meegenomen. De jury was onder de indruk van het feit dat Alberts, binnen de beperkingen van deze operationele inzet, geheel nieuwe mogelijkheden heeft gevonden om onderzeebootbestrijding verder te optimaliseren. https://www.youtube.com/watch?v=YUrDIMan-nM

+++

Meer info:

De 5 nominatievideo’s: youtube.com/channel/UCXq_RptMAtH0NbTSIqyZSLQ/videos

De 15 genomineerden: https://maritime-awards.nl/2022/08/18/alle-genomineerden-maritime-awards-gala-2022-op-een-rij/

Maritime Awards Gala: https://maritime-awards.nl/over-het-gala/