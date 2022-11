DVG

Vacuna Bivalent como Boostershot ta disponibel atrobe

ARUBA- 9 november 2022. Despues cu DVG a cuminsa cu e suministro di e vacuna Bivalent den bario, hopi lihe e stock cu DVG tawata tin a caba bedi na e acogida basta grandi, pa cual motibo mester a haci peticion na Hulanda pa manda mas vacuna.

E vacuna Bivalent di Pfizer ta ‘target’ subvariantenan di e variante Omicron cu ta circula y premirando e posibilidad cu fin di aña por trece aumento den casonan di COVID, DVG ta recomenda tur ciudadano cuminsando for di 12 aña cu tin minimo 2 vacuna caba ricibi pa busca nan vacuna Bivalent. E vacuna Bivalent lo wordo duna unicamente como Boostershot, esaki nifica cu pa por ricibi e vacuna e ciudadano mester tin minimo 2 vacuna ricibi caba. Ciudadanonan di 60 aña of mas cu tin 3 of 4 vacuna ricibi caba, tambe ta bin na remarke pa ricibi nan siguiente boostershot como e vacuna Bivalent.

Pa por ricibi e vacuna Bivalent e ciudadano por ‘Walk In’ cu su carnet di AZV of su AZV digital, su Aruba Health App, forma di identificacion (ID) y si tin ainda e pruebanan bieu di vacunacion. Na seccion di Malesanan Infeccioso di DVG situa na Avicena straat# 1 na Oranjestad di dialuna pa diabierna for di 8:00 pa 11:45 di mainta y atardi for di 1:00 pa 3:45.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200/ 2800101 of mail nos na servicio@dvg.aw