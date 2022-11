KONSTRUKSHON PROMÉ BARIO DI WECHI TA DEN FUL SUIN

E konstrukshon di e promé bario kompletu den Wechi, Zona E ku 52 kas na benta den e segmento mas

abou i mei mei, ta den ful suin i lo wòrdu entregá na mitar di 2023. Wechi Management Company ta

hasi, despues di un trayekto di destaho, pa medio di esaki e plan di konstrukshon definitivo konosí. Riba

11 di òktober 2022 e kontratista ku a ser skohé, Betonbouw BV, a kuminsá ku trabounan di

konstrukshon den e promé zona di bibienda.

Na e momentunan akí 9 di e 52 bibiendanan ya konstruí ta habitá. Di e 43 bibiendanan ku aun mester

wòrdu konstruí, 30% ya ta bendí. E struktura prinsipal di e konstrukshon di 18 bibienda ta práktikamente

kompletá, e fundeshi di e sobrá bibiendanan lo wòrdu bashá e luna akí i komienso di otro aña lo kuminsá

ku e fase final di e bibiendanan.

Wechi Management Company tin e tarea pa desaroyá e tereno di Wechi, organisá e maneho di

konstrukshon, fasilitá benta i hür i ku tempu tambe perkurá pa e maneho di e siudat nobo akí. Na tur, kasi

3.500 bibienda di diferente modèl i kategoria di preis lo wòrdu konstruí, di kua entre 70% pa 80% lo ta

bibienda privá pa kumpra i hür. I den kolaborashon ku FKP, entre 20% te 30% lo ta kasnan sosial pa hür ku

lo wòrdu realisá den Wechi. E tereno lo wòrdu duná den forma di “erfpacht” dor di FKP. Asinaki Wechi ta

kontribuí den futuro na entradanan supstansial di FKP, pa por sigui realisá konstrukshon i hür di e kasnan

sosial. Wechi lo bira un bario seif, di kalidat, inklusivo i duradero ku lo tin un impakto positivo riba

kresementu ekonómiko, oportunidat pa trabou i solushon pa e nesesidat di bibiendo riba nos isla.

Zona J lo ta e sigiente zona, kaminda 22 apartamentu pa hür sosial lo wòrdu konstruí, ya e preparashonnan

pa konstrukshon a kuminsá. Eskpektativanan ta ku e trayekto di destaho lo ser kompletá den 2022 mes i ku

konstrukshon lo inisiá den e promé 3 lunanan di 2023. Hür i maneho di e apartamentunan akí lo ser

organisá dor di FKP.

Kumpradónan interesá pa bibiendo den Zona E por tuma kontakto ku Wechi Management Company BV su

Ofisina di Benta dor di manda un email na info@wechi.info òf dor di yama 724 31 30.

BOUW EERSTE WIJK WECHI IN VOLLE GANG

De bouw van de eerste volledige woonwijk in Wechi, Zone E met 52 koopwoningen in het lagere en middensegment, is in volle gang en wordt volledig opgeleverd medio 2023. Wechi Management Company maakt na een aanbestedingstraject, de definitieve bouwplanning hierbij bekend. Op 11 oktober 2022 is de gekozen aannemer, Betonbouw BV, gestart met de bouwwerkzaamheden in deze eerst woonzone.

Op dit moment zijn reeds 9 van de 52 woningen bewoond. Van de nog te bouwen 43 woningen is reeds 30% verkocht. De ruwbouw van 18 woningen is nagenoeg afgerond, de funderingen van de overige woningen worden deze maand gestort en begin volgend jaar wordt de afwerking gestart van de woningen.

Wechi Management Company heeft de taak om het terrein Wechi te ontwikkelen, het management van de bouw te organiseren, verkoop en verhuur te faciliteren, en op den duur ook te voorzien in het beheer in deze nieuwe stadwijk. In totaal worden er circa 3.500 woningen in uiteenlopende modellen en prijsklassen gebouwd, waarvan ca. 70-80% particuliere huur- en koopwoningen, en in samenwerking met FKP worden er in Wechi circa 20% tot 30% sociale huurwoningen gerealiseerd. De grond wordt in erfpacht uitgegeven door FKP. Hiermee draagt Wechi in de toekomst substantieel bij aan de inkomsten van FKP om de sociale woningbouw en verhuur te kunnen blijven realiseren. Wechi wordt een veilige, kwalitatieve, inclusieve en duurzame woonwijk met positieve impact op economische groei, werkgelegenheid en het oplossen van de woningnood op ons eiland.

Voor Zone J, waarin 22 appartementen voor sociale huur worden gebouwd, zijn de bouwvoorbereidingen gestart. Naar verwachting wordt het aanbestedingstraject nog in 2022 afgerond en zal de bouw in het eerste kwartaal van 2023 starten. Verhuur en beheer van deze appartementen wordt door FKP georganiseerd.

Geïnteresseerde kopers van een woningen Zone E kunnen contact opnemen met de Ofisina di Benta van Wechi Management Company BV via info@wechi.info of telefonisch via 724 31 30.