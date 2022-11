MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO DI 4 EDISHON DI ‘EU FUNDS WEEK’ A RESULTÁ UN ÉKSITO

Willemstad – Den e siman di 7 pa 11 di novèmber último, e di kuater edishon di ‘EU Funds Week’ a tuma lugá. EU Desk Curaçao ku ta parti di e Sektor di Koperashon Komersial Internashonal di Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO), a organisá e siman di informashon huntu ku diferente partner lokal i internashonal. E evento akí ta forma parti di e maneho di Minister di Desaroyo Ekonómiko Sr. Ruisandro Cijntje MBA.

Durante di henter e siman di 7 pa 11 di novèmber, EU Desk Curacao tabata anfitrion di diferente ‘webinar ku a trata vários tema den kuadro di uso di Fondonan di Union Oropeo. Vários instansia i eksperto a duna informashon balioso ku partisipantenan por a siña for di dje i por utilisá den futuro. Pa tantu EU Desk Curaçao komo MEO en general ta importante konsientisá i informá pueblo di Kòrsou tokante oportunidatnan pa atkirí fondonan Oropeo pa asina nos siudadanonan por probechá di esakinan i desaroyá proyektonan importante i eksitoso ku e fondonan aki.

Highlights di EU Funds week 2022 a inkluí entre otro e webinar “How to write a grant proposal for the Horizon Europe Programme”. Den e seshon akí, hurista señora Germaine Rekwest a duna informashon relevante tokante proseso pa skirbi un aplikashon pa haña fondo di e programa Horizon Europe. Tambe el a splika tokante su eksperensia ku e programa Erasmusplus.

Tambe tabatin dos webinar kaminda representante di Erasmusplus a duna informashon detayá tokante algun ‘Key Actions’ di e programanan ‘Mobility’ i ‘Partnerships’. Otro presentashon interesante tabata esun di ‘Netherlands Film Fund’ i un presentashon tokante fondo pa finansiá proyektonan relashoná ku ‘2023 aña di konmemorashon di sklabitut’. E siman di konsientisashon a konta tambe ku presentashonnan interesante i práktiko manera ‘Tips and Tricks During The Submission of a Call Proposal’ i ‘How to use the EU funding & Tender Portal’. E webinarnan aki ta interesante pasobra nan lo yuda hopi hende komprondé kon pa hasi uso di diferente instrumento ku por sirbi den nan proseso pa atkirí finansiamentu di Fondonan Oropeo.

Tambe tabatin un ‘Youth Space’ kaminda entre otro un representante di Erasmusplus Jeugd, Maikel de Reuver a informá hóbennan tokante posibilidatnan di finansiamentu ku Erasmusplus por brinda. Tambe e hóben profeshonal Karim Saab, graduado di Universidat Nashonal (UoC) a duna un presentashon tokante ‘Finanserio’ kual ta un programa di literasia finansiero pa hóben. Dos hóben studiante di UoC tambe a kompartí nan eksperensia di interkambio ku Erasmusplus a finansiá pa medio di un presentashon informativo i un VLOG sumamente inspirashonal.

En konklushon, e di kuater edishon di EU Funds Week a resultá un éksito kompleto danki na bon trabou di EU Desk Curaçao (MEO), Europe House Aruba, International Desk Bonaire, agensia Erasmusplus NL, Nuffic, Europe Direct, RVO i tur otro partnernan ku a yuda hasi e edishon aki posibel.