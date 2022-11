MINISTERIO KONSERNÍ TRÁFIKO, TRANSPORTE I PLANIFIKASHON URBANO MINISTER CHARLES COOPER TEKENT GLOBAL MOU ON ZERO-EMMISIONS MEDIUM- AND HEAVY-DUTY VEHICLES VOOR CURAÇAO

Willemstad – Minister Charles Cooper van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) tekende namens de Overheid van Curaçao op 16 november de ‘Global Memorandum of Understanding on Zero Emmisions Medium- and Heavy-Duty Vehicles’ in de Dominicaanse Republiek.

Voor Curaçao, als eilandstaat in het Caribisch gebied, is het een prioriteit om dit soort initiatieven te ondersteunen. Zo maakt Curaçao ook deel uit van internationale doelen in het kader van klimaatverandering.

Het verduurzamen van vervoer moet ook haalbaar zijn voor een eilandstaat als Curaçao in het Caribisch gebied.

Volgens Minister Cooper: ‘Het is belangrijk om onze kinderen een betere wereld te geven om in te leven. Curaçao is een klein eiland, maar we kunnen een voorbeeld zijn voor grotere landen in de manier waarop we met dit soort aspecten omgaan. Wij zijn klaar voor deze uitdaging!’