Miembro Trabou Pa Kòrsou TPK, Abigaïl Mahalja Boelijn

E Responsabilidat ta mutuo. Di gobièrnu i pueblo. No laga desepshon dominá.

Sinta man krusá no ta opshon. Cabaron que duerne, se lo lleva na coriente

Trabou pa Kòrsou TPK a tuma nota ku tin hopi reklamo den nos pueblo riba e gobernashon aktual. Tarea di un gobièrnu ta pa kuida su pueblo den tur sentido.

Nan ta polítikamente responsabel pa:

Atendé pobresa, salú i sòru pa kuminda saludabel i pagabel pa pueblo.

Enseñansa ekivalente na kada hende su nivel di sabiduria.

Krea posibilidat pa pueblo haña konosementu riba otro areanan di bida

Ekonomia aktual, di futuro i krea oportunidat pa empleo

Kada suidadano tin un bida sosialmente stabil.

Apliká maneho, enforsá pueblo i adaptá na tempu ora esaki ta nesesario

Trabou pa Kòrsou TPK, kanando den barionan i durante nos programa di radio ta risibí diferente reakshon, dunando indikashon ku pueblo ta desepshoná den e gobièrnu aktual i pueblo mes no ta satisfecho mas, ku nan propio eskoho di voto na mart 2021.

Apesar di esaki, Trabou pa Kòrsou TPK ta hasi e pregunta na pueblo, kiko pueblo mes ta hasiendo ku e responsabilidat propio pa mustra gobièrnu nan mal kontentu sin bira violento? No por sigui asina ku ta kada 4 aña so pueblo ta vota i despues ta tira pueblo afó. Mei mei di e 4 aña ei tambe pueblo tin e derechi di vosiferá i tene gobièrnu responsabel.

Te na e momentunan aki e gobièrnu no a kumpli ku pueblo manera nan a primintí durante di kampaña. Aktualmente pais ta manera den un buraku sin salida, un ehèmpel manera e kaya na Nieuwe Haven,

Emancipatie Boulevard, ku no a resultá lokual gobièrnu a plania. Eror ta humano i TPK no ta keda sin mustra gobièrnu riba su responsabilidat ku e tin ku pueblo, pero TPK kier kòrda pueblo ku pueblo tambe tin un responsabilidat. Pues e responsabilidat ta mutuo. Sinta man krusá wak p’ariba wak p’abou no ta yuda. Na spañó tin un dicho ta bisa: Cabaron que duerme, se lo lleva la coriente.

Loke nos di Trabou pa Kòrsou ke mustra ta ku TPK si no ta sinta ketu i tin speransa pa futuro di Kòrsou. Nos pais i suidadano nan tin tur potenshal pa huntu nos drecha Kòrsou.

“Let’s fix Curaçao”, ban drecha Kòrsou. No laga desepshon dominá bo. Sigui manifestá prosperidat i positivismo.

Gobernantenan Orgániko no ta polítikonan ku pueblo a kustumbrá ku n’e paso nos no tin nada di gaña pueblo. Ni nos no tin pastechi pa ni un kompinchi. No tin manipulashon. Nos ta goberná transparente, limpi, puro i saludabel. Kuminsá laga bo konsenshi inkliná honesto.

Pueblo boso ta kòrda den ‘lockdown’ kon kreativo hopi nos a bira i pueblo a sa di demonstrá ku nos por dil ku kambio? Pues no permití hende stigmatisá nos ku yu di Kòrsou ta flo i no por dil ku kambio. Ban kibra e gritu negativonan aki.

Lamentabel ta ku ahinda tin minister i parlamentarionan ku ta kere ku ta turismo so, tin ku saka nos ekonomia pa dilanti. Atrobe Trabou pa Kòrsou TPK ta pidi tur ser humano den nos komunidat pa ban kuminsá wak mas largu ku nos nanishi. Buska notisia i informashon mas aleu ku bo kama. No por keda hasi tur kos manera pasado. Sa kiko futuro ta bai trese. E krisis ta mundial, i ku tur e desaroyonan den mundu tin hopi profeshon ta bai kai afo. Di turismo so nos no por keda kome. Pesei Trabou pa Kòrsou TPK kier krea mas pilá ekonómiko.