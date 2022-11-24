Análisis di krímennan di impakto haltu.
KOMUNIKADO DI PRENSA 558 /2022
24 novèmber 2022
Análisis di krímennan di impakto haltu.
Departamentu di Komunikashon i Prevenshon
KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ
Den e periodo di 14 novèmber pa 20 novèmber 2022, polis a registrá i a analisá e siguiente
aktividatnan kriminal.
Atrako
Kantidat: 2
Orario: entre 20.17’or pa 21.55’or.
Sitio: Triangelweg i Seru Loraweg.
Ladronisia di vehíkulo
Kantidat: 2 (1 intento)
Orario: entre 01.31’or pa 01.33’or.
Sitio: Witteweg i Veeris
Kiebro den kas
Kantidat: 6
Orario: entre 09.00’or pa 15.00’or entre 19.00’or pa 23.00’or.
Sitio: Kaya Klekonchi, Ronde Klip (2x), Seru Fortunaweg, Kaya Brassavola, Kaya Ernst A.
Augustu Gressman.
Partikularidat: Dor di kibra porta i bentana(mayoria).
Kiebro den negoshi
Kantidat: 1
Orario: alrededor di 10.24’or.
Sitio: Saliña Abou.
Partikularidat: Dor di kibra porta.
Kiebro den/na outo
Kantidat: 6
Orario: Entre 07.00’or pa 12.00’or / entre 18.00’or pa 22.00’or.
Sitio:Nilda Pintostraat, Colombiaweg, Kaya Wawa Scholtsz, Playa Canoa, Indianaweg,
Van De Brandhofstraat.
Violensia relashonal
Kantidat: 4
Orario: entre 04.00’or pa 06.00’or / 20.00’or pa 23.00’or
Sitio: Montaña Rey, Seru Lora, Montaña Abou, Marie Pampoen.
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